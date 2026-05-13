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Adorni se pone al frente de la agenda nacional con un viaje a Mendoza a inaugurar El Quemado

El jefe de Gabinete llegará a Mendoza para la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico El Quemado. También estarán Luis Caputo y el titular de YPF, Horacio Marín.

Por Agencia NA
Parque fotovoltaico El Quemado

Parque fotovoltaico El Quemado

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, continuará con centralidad en el Gobierno, ya que este jueves viajará a Mendoza para una actividad de gestión, tras protagonizar una conferencia de prensa la semana pasada, mientras que podría protagonizar otra este viernes con la intención de cerrar la semana realizando anuncios.

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Fuentes oficiales dejaron trascender esa posibilidad a lo largo de este miércoles. La intención es que el ministro coordinador, en medio de los avances de la causa judicial que indaga su posible enriquecimiento ilícito, siga siendo la voz del oficialismo. Con el presidente Javier Milei ratificándolo en su cargo en cada oportunidad y ante diversos interlocutores, la idea de la gestión libertaria es que retome su trabajo habitual, que fue opacado también por Patricia Bullrich.

La senadora de La Libertad Avanza reclamó la semana pasada que presente su declaración jurada con el objetivo de aclarar su situación patrimonial. Desde el lado del ex candidato a legislador porteño dicen que es una cuestión que sigue en trámite y que la declaración se presentará. Pero no hay una fecha concreta.

No será la única actividad oficial de Adorni: este jueves se trasladará a la provincia de Mendoza para la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto bajo el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) del país, ubicado en Las Heras a 53 km de la ciudad capital. En ese ámbito se mostrará con el ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de YPF, Horacio Marín.

El gobernador del distrito, Alfredo Cornejo, adelantó que “probablemente” el jefe de Gabinete brinde otro anuncio relacionado al RIGI. “Está muy interesado en venir”, comentó el dirigente radical.

Sobre la inauguración, el mandatario se mostró entusiamado: "Vamos a inaugurar el que va a ser, a partir del jueves, el principal parque solar de la Argentina. Va a superar a todos los parques solares que hay en la Argentina, y va a ser en Mendoza, acá cerca, en el norte de la ciudad", detalló.

"Este fue el primer proyecto que se otorgó por el RIGI y el primero que se terminó, y eso es una gran celebración para la energía de Mendoza", destacó también.

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