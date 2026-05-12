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Repercusión

Comparan el caso Adorni con "la foto de Olivos" de Alberto Fernández

Un estudio de la UBA destacó el impacto de las denuncias contra el jefe de Gabinete en la credibilidad del gobierno.

Por Agencia NA
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Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló un profundo impacto del denominado "Caso Adorni" en la opinión pública, posicionándolo como un posible punto de inflexión para la administración de Javier Milei y con niveles de negatividad comparables a la "foto de Olivos" de Alberto Fernández en pandemia.

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De acuerdo con el informe basado en una encuesta a 4.711 casos en el AMBA, el nivel de conocimiento del tema es masivo: el 97,3% de los consultados afirmó haber escuchado o leído sobre el caso.

Esta visibilidad penetró incluso el relato central del gobierno, ya que 8 de cada 10 encuestados considera que el episodio afecta de manera directa la promesa presidencial de lucha contra "la casta" y la corrupción.

El 66,5% considera que existen hechos de corrupción “reales y graves” , mientras que solamente un sector minoritario interpreta el caso principalmente como una operación política para perjudicar al gobierno.

A su vez, el 70,3% considera a Manuel Adorni “totalmente culpable”, mientras que el 65,8% afirma no creerle “nada” cuando se defiende públicamente de las acusaciones.

El estudio también refleja que el caso no se limita a afectar exclusivamente la figura de Adorni, sino que se proyecta directamente sobre la imagen del gobierno nacional y sobre uno de los principales activos simbólicos de Javier Milei: su discurso anti casta y anti corrupción.

El 79,9% considera que el caso afecta “mucho” o “algo” el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder. Del mismo modo, el 62,5% sosene que el caso empeoró la imagen del gobierno, mientras que el 74,9% cree que perjudica polícamente a la administración nacional.

El "Olivos" de la gestión Milei

El análisis del OPSA establece una analogía entre este escándalo y la "foto de Olivos" durante la gestión de Alberto Fernández. Según el estudio, ambos hechos comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta de sus integrantes.

A pesar de la fuerte polarización -donde los votantes del oficialismo tienden a relativizar el caso-, el 62,5% de la población general percibe que la imagen del Gobierno Nacional empeoró debido a este conflicto. Asimismo, el 74,9% advierte que la situación perjudica políticamente a la gestión actual.

El informe considera que el "Caso Adorni" logró perforar la agenda mediática para convertirse en un tema de conversación pública con potencial de generar un daño sostenido en la confianza hacia el Ejecutivo.

Por último, el 71,8% considera que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanción efectiva. Del mismo modo, el 81,2% cree que penas más severas y efectivas ayudarían a reducir hechos de corrupción. Estos resultados revelan una extendida demanda social de mayor capacidad sancionatoria, transparencia institucional y fortalecimiento de los mecanismos de control.

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