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Escándalo

Caso Adorni: continúa la investigación por enriquecimiento ilícito y diputados piden su interpelación en el Congreso

Se confirmó que el jefe de Gabinete realizó operaciones con criptomonedas no declaradas y legisladores de Encuentro Federal y el Frente de izquierda exigen una sesión para este jueves.

Por Agencia NA
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La situación judicial y política que atraviesa Manuel Adorni, acusado por enriquecimiento ilítico, se complica cada vez más: las últimas pruebas reunidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmaron que el jefe de Gabinete realizó operaciones con criptomonedas no declaradas.

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Esta información se suma a las otras tantas, que se vienen recabando hace semanas, y llevó a que los diputados nacionales de los bloques Encuentro Federal y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) exigieran una sesión especial, para el jueves 14 de mayo, con el objetivo de interpelar al funcionario en el Congreso.

Si bien el respaldo del presidente Javier Milei hacia Adorni se mantiene intacto, este tema se consolidó como una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional e intensificó el pedido permanente de la renuncia del jefe de Gabinete, tanto de propios como de ajenos.__IP__

Horas atrás, Pollicita confirmó movimientos de dinero digital y operaciones con criptoactivos no declarados por Adorni, según informes de plataformas virtuales recibidos este fin de semana. En este contexto, la investigación sobre la brecha entre sus ingresos y sus gastos avanza, debido a que se detectaron compras y pagos mensuales entre USD18.000 y USD20.000, cifras que superan significativamente sus ingresos oficiales.

Hasta el momento, Adorni evitó dar detalles técnicos sobre la causa para "no obstruir a la justicia", pero afirmó en varis entrevistas y en sus habituales conferencias de prensa que no renunciará y que su situación patrimonial se aclarará. Esta postura, sumado al apoyo de Milei, hace que el jefe de Gabinete resista en su cargo.

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