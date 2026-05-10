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Arranque de semana frío en San Juan: la mínima será de 6°C este lunes

El lunes se presentará con cielo despejado, sin lluvias y con una máxima prevista de 16°C. El viento soplará del sudoeste y luego rotará al noroeste.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El frío volverá a sentirse con fuerza en San Juan este lunes, en el arranque de una nueva semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas bajas desde las primeras horas de la mañana.

La mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C durante la tarde. El organismo nacional anticipó además que no hay probabilidades de precipitaciones para toda la jornada.

En cuanto al viento, se esperan ráfagas leves a moderadas provenientes del sector sudoeste por la mañana y del noroeste hacia la tarde y noche, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, San Juan tendrá un comienzo de semana frío pero estable, con buenas condiciones climáticas y sin lluvias a la vista.

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