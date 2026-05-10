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Queda en boxes

Brillo al capó, aire a las gomas y un trabajo a contrarreloj: así funciona el quirófano del Zonal Cuyano en El Zonda

Mientras las miradas se las lleva la pista y el podio de los ganadores, en los boxes del Autódromo Eduardo Copello hay otro mundo que trabaja a toda velocidad. Mecánicos, asistentes y familias enteras empujan desde las sombras para que cada auto salga a correr en perfectas condiciones. El video con los hombres del taller.

Por Antonella Letizia
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El ruido de los motores envuelve todo el Autódromo El Zonda Eduardo Copello. Los autos aceleran a fondo, el público acompaña desde los cerros y los pilotos se juegan todo en el fecha a fecha para quedarse con el trono. Pero lejos de los protagonistas y del festejo en el podio post carrera, hay otra competencia que se disputa en silencio y que pocas veces se ve: la de los hombres del taller, quienes trabajan a prueba de tiempo para ponerlo a punto. El video.

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Este fin de semana, en la tercera fecha del Zonal Cuyano, Tiempo de San Juan recorrió la zona de boxes y se metió en la oficina del mecánico, donde cada equipo trabaja como si estuviera dentro de un quirófano.

Ahí no hay lugar para el error. Entre olor a nafta, manos llenas de grasa y herramientas tiradas sobre el piso, los mecánicos hacen magia para que los autos vuelvan a pista en cuestión de minutos. Una falla mínima puede dejar afuera a un piloto. Por eso, cada detalle cuenta: "Sin nosotros, esto no se podría. Nosotros revisamos todo", contaron los protagonistas.

Mirá el video:

Embed - Como es el quirófano del Zonal Cuyano

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