Rosario Central lo dio vuelta ante Independiente y avanzó a cuartos del Apertura

Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo como gran figura a Ángel Di María.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Canalla empezó abajo ante Independiente, pero reaccionó con un golazo de Ángel Di María y terminó imponiéndose 3-1 en el Gigante de Arroyito para meterse entre los ocho mejores del Torneo Apertura.
Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo como gran figura a Ángel Di María.
El conjunto de Avellaneda había comenzado mejor y logró ponerse en ventaja a través de Gabriel Ávalos. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo apareció Di María con un golazo para marcar el empate y cambiar el rumbo del encuentro.
En el complemento, Rosario Central aprovechó el envión anímico y terminó de liquidar la historia con los tantos de Giovanni Cantizano y Elías Verón, sellando una remontada que desató la fiesta en Arroyito.
Con este triunfo, el Canalla avanzó a los cuartos de final y ahora espera rival.