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Fútbol

Rosario Central lo dio vuelta ante Independiente y avanzó a cuartos del Apertura

El Canalla empezó abajo ante Independiente, pero reaccionó con un golazo de Ángel Di María y terminó imponiéndose 3-1 en el Gigante de Arroyito para meterse entre los ocho mejores del Torneo Apertura.

Por Ana Paula Gremoliche
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Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, en un partido que tuvo como gran figura a Ángel Di María.

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El conjunto de Avellaneda había comenzado mejor y logró ponerse en ventaja a través de Gabriel Ávalos. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo apareció Di María con un golazo para marcar el empate y cambiar el rumbo del encuentro.

En el complemento, Rosario Central aprovechó el envión anímico y terminó de liquidar la historia con los tantos de Giovanni Cantizano y Elías Verón, sellando una remontada que desató la fiesta en Arroyito.

Con este triunfo, el Canalla avanzó a los cuartos de final y ahora espera rival.

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