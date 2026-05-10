Boca no puede salir campeón con Riquelme de presidente: cuántos torneos van sin dar la vuelta olímpica

Boca Juniors, luego de quedar eliminado del Torneo Apertura a manos de Huracán, completó un total de trece torneos consecutivos sin poder salir campeón y ahora tendrá que apuntar todos los cañones a la Copa Libertadores, donde se complicó luego de sumar dos derrotas consecutivas.

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Desde que Juan Román Riquelme es presidente del club, Boca no pudo conseguir ningún título, inclusive el año pasado quedó fuera de todos los torneos internacionales tras quedar eliminado del repechaje para la Copa Libertadores: hace tres años que no sale campeón de nada.

El panorama se complica porque el entrenador del equipo, Claudio Úbeda, tuvo que recurrir a los pibes porque los refuerzos contratados por el club no funcionaron y luego del partido del sábado, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, los más apuntados fueron chicos de las inferiores, como Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Marcelo Weigandt.

Fallan los refuerzos pero apuntan a los pibes

Luego del partido ante Huracán, uno de los principales apuntados fue Lautaro Di Lollo, por la mano que cometió en el segundo penal en contra de Boca.

Pero nadie aclaró que Di Lollo tuvo que ser titular porque los defensores que sumó Riquelme desde que maneja el fútbol fracasaron, tales son los caso de Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Cristian Lema, Gary Medel y Juan Barinaga, entre otros.

Otro apuntado anoche fue Milton Delgado, por el error en el primer gol, que fue compartido con el arquero Leandro Brey.

Pero Delgado, que de todos modos casi siempre es de lo mejor de Boca como Di Lollo, es titular porque antes no funcionaron refuerzos como Williams Alarcón, Ander Herrera, quién vive lesionado, Rodrigo Battaglia, otro lesionado, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Tomás Belmonte, entre otros.

La realidad es que Boca gastó millones de dólares y su mejor jugador, junto a Leandro Paredes, es un chico del club, como Tomás Aranda.

Otro muy silbado este sábado fue Marcelo Weigandt, quién volvió a club luego de ser suplente en e Inter de Miami, pero que en Boca terminó jugando porque no funcionaron refuerzos como Juan Barinaga y Lucas Blondel.

FUENTE: Agencia NA