Del streaming al podcast y ¿una guerra de egos entre los abogados sanjuaninos?

Dirán algunas partes que la teoría resulta descabellada y que la duda ni siquiera debería tener lugar. No obstante, la secuencia de los hechos que trascendieron en la luz de lo público ofrece una mirada -de mínima- un tanto más suspicaz. Es que parecería haberse desatado una especie de guerra de egos entre los abogados sanjuaninos, protagonizada por dos sectores: el oficialismo y la oposición en el Foro de Abogados.

Conflicto Tras el pedido que encendió la polémica, el Foro de Abogados marcó la cancha por la representación

Todo comenzó cuando un mes atrás, un grupo de abogados vinculados al espacio Abogacía Transformadora estrenó su programa de streaming y el hecho generó todo tipo de repercusiones, dado el alto perfil que el obtuvieron los involucrados. Ello se sumó al encuentro que mantuvieron con el presidente de la Corte de Justicia por esos días.

Si bien las emisiones llevaban unas semanas “al aire”, habría sido luego de la colorida nota de este diario al respecto y del meeting con la Corte lo que parecería haber encendido la llama de detractores.

Casualmente, cuatro días más tarde, un abogado presentó una nota en el Foro de Abogados y solicitó la remoción de los integrantes del Directorio que pertenecían a Abogacía Transformadora. En representación de los sectores políticos Abogacía Independiente y Foro Independiente denunciaba que la asociación civil se arrogaba funciones que, por ley, correspondían exclusivamente al Foro.

El escrito, firmado por el Héctor Vizcaíno, sostenía que pretendían cumplir funciones tales como representar a los abogados en el ejercicio de su profesión; peticionar ante autoridades y defender a profesionales ante casos de violencia institucional; e iniciar acciones judiciales y administrativas en nombre de sus asociados.

Lejos de evitar cualquier tipo de polémica, las autoridades de la entidad que nuclea a los abogados sanjuaninos salió con los tapones de punta y, en un comunicado oficial, marcó la cancha por la representación. En ese sentido, aclaró que era la única entidad -con poder público- autorizada para representar a los profesionales en la provincia.

La institución liderada por José Salinas aseguró que –exclusivamente- tenía facultades legales para controlar la matrícula, lo que la posicionaba como autoridad central en el ejercicio profesional. Además, señaló que cualquier acción contraria generaba “confusión” y constituía un ataque al sistema de colegiación legal.

Si bien la queja presentada por Vizcaíno señalaba a la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas, fue el propio Salinas el que apartó de la escena al organismo conducido por Fernando Castro, quien evitó pronunciarse al respecto, dado que no era un conflicto que le competía.

Por todo el revuelo, la asociación encabezada por Marcelo Álvarez emitió un comunicado y habló de "hostigamiento y la persecución política". Rechazó las acciones impulsadas por dos sectores -uno vinculado al oficialismo- para remover a los miembros del Directorio del Foro y las calificó como un intento de vulnerar la legitimidad democrática surgida de las urnas.

Quizás fueron las apariciones públicas y las declaraciones de quien supo ser presidente del Foro de Abogados lo que causó molestias e impulsó los pedidos y contestaciones. Es que Álvarez manifestó ante Daniel Olivares Yapur sus intenciones de trabajar en conjunto con la Corte para aportar su granito de arena y, así, mejorar el servicio de administración de Justicia.

Lo cierto es que, en paralelo, se estaba gestando un lanzamiento histórico de parte del Foro que pasó desapercibido en su estreno. Se trata de su primer podcast oficial, el cual tuvo como primer invitado al presidente del organismo, que celebró el espacio como “el espacio de los matriculados de San Juan”, desconociendo que existieran otros con fines similares.

Fue el 23 de abril cuando se publicó el primer programa, un mes y medio más tarde de lo que fue el debut de los abogados streamers, que iniciaron el 11 de marzo de este año y que llevan cinco programas en su acotado historial.

¿Estarán atentas una y otra parte a lo que digan en sus publicaciones?; ¿habrá una competencia por las vistas de You Tube?; ¿serán los likes los nuevos medidores de uno y otro sector?; ¿será real la suposición de guerra de egos? Todas, preguntas que surgen.

Con ideas similares, aunque con miradas opuestas, los espacios políticos se expanden en las redes y en las diversas plataformas de internet, que se prestarían como nuevos escenarios de discusión y, tal vez, debate para las próximas elecciones que serán claves en la vida institucional: los dos representantes para el Consejo de la Magistratura.