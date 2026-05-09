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Integración regional

El Paso de Agua Negra, resistiendo al frío: Chile proyecta tenerlo abierto hasta junio y revela dos datos curiosos

El delegado presidencial en Coquimbo, Víctor Pino Fuentes, confirmó la intención de extender la operatividad de la ruta 41 CH, resaltando la modernización del complejo fronterizo.

Por Miriam Walter
El Paso de Agua Negra sigue activo hasta que la nieve no lo permita más.

El Paso de Agua Negra sigue activo hasta que la nieve no lo permita más.

"Dadas las condiciones climáticas y el pronóstico de un invierno tardío, nuestra intención es mantener la ruta operativa durante todo el mes de mayo e incluso proyectar su apertura hacia junio. Sin embargo, quiero ser enfático, la seguridad es nuestra prioridad. A 4.778 metros sobre el nivel del mar, las tormentas pueden ser severas y repentinas, por ello, ante cualquier caída considerable de nieve o agua que ponga en riesgo a los usuarios, procederemos al cierre preventivo del Paso de Agua Negra". Con esta afirmación, Víctor Pino Fuentes, Delegado Presidencial en la Región de Coquimbo, expresó -en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN- el deseo de las autoridades chilenas de prolongar la conectividad por la alta montaña en el corredor que une San Juan con Coquimbo.

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Esta decisión de prolongar la apertura del camino marca un contraste con lo ocurrido en la temporada anterior, cuando el paso internacional se cerró el 26 de mayo. En la actualidad, el camino se mantiene abierto con mucho esfuerzo, desafiando el calendario habitual de cierre por mal tiempo.

Sobre la operatividad del corredor, Pino Fuentes destacó que "respecto del trabajo en el Paso Agua Negra, el balance de la temporada es muy positivo, siendo esta la quinta temporada con más flujo de personas en la historia del paso. Al 30 de abril, registramos el cruce de 72.117 personas, con una dinámica fronteriza activa que demuestra la importancia de este corredor para nuestra integración regional”.

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También analizó el funcionario chileno que “nuestros servicios públicos -Aduanas, PDI y SAG- permanecen desplegados y operativos con tiempos de atención inmediatos. En materia de seguridad y control, el trabajo conjunto ha sido muy efectivo". Y aportó sobre esto dos datos curiosos: "A la fecha, el SAG ha logrado la interceptación de 1,5 toneladas de productos de origen animal y vegetal, protegiendo nuestro patrimonio fitosanitario. Además, en una labor coordinada entre Carabineros, PDI y Aduanas, hemos concretado 9 procedimientos exitosos con incautación de drogas, municiones y fuegos artificiales”.

Finalmente, el delegado de José Antonio Kast en Coquimbo remarcó que “seguimos modernizando nuestra gestión. La reciente instalación de letreros dinámicos en la Ruta 41 CH y el plan de digitalización de la ruta no solo facilitan el tránsito de quienes utilizan el Complejo Fronterizo, sino que brindan mayor seguridad vial a todos los posibles usuarios de Agua Negra".

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En cifras

Al 30 de abril de 2026, las estadísticas oficiales de la delegación chilena indican un flujo total de 72.117 personas, de las cuales 37.965 corresponden a entradas a Chile y 34.152 a salidas.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno de San Juan aportó datos que permiten analizar el comportamiento de la temporada desde una perspectiva comparativa. Según sus registros al 29 de abril, se contabilizaron 71.147 personas y 21.486 vehículos en total. Lo más llamativo de estas cifras es la marcada baja en la circulación respecto al ciclo previo: se registró una caída del 52% tanto en el número de personas como en el de vehículos, lo que representa unos 40.818 viajeros menos cruzando la cordillera.

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Aunque no se ha podido definir con exactitud el perfil de todos los viajeros, es sabido que el turismo sigue siendo un motor fundamental para el uso del paso. A pesar de que los precios en Chile ya no resultan tan convenientes debido al encarecimiento de los productos en moneda argentina, la gente continúa viajando para realizar compras. El clásico "tour de compras" se volvió un 52% más caro para los sanjuaninos este verano, con artículos de indumentaria y calzado que subieron significativamente de precio en pesos argentinos.

Este escenario económico se explica por un efecto de pinza cambiaria: la depreciación del peso argentino, que alcanzó casi un 37% en 2025, sumada a una apreciación del peso chileno del 7,30%. Por ejemplo, unas zapatillas que en enero de 2025 costaban 104.200 pesos argentinos, en el mismo mes de este año alcanzaban los 158.300 pesos.

No obstante, el flujo de viajeros persiste, en parte por el uso de ahorros en moneda extranjera y por la consolidación de La Serena como un destino tradicional de cercanía para los habitantes de San Juan, lo que justifica el interés de ambos gobiernos por sostener la operatividad de la ruta.

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