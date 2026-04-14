Agua Negra: el Gobernador de Coquimbo dice que no hay prevista una reunión binacional

Por estos días surgen dudas sobre la agenda diplomática regional. Mientras en San Juan se habla de una convocatoria organizada por la Cancillería de ese país para una cita clave entre mediados de abril e inicios de mayo para hablar sobre el Paso de Agua Negra que conecta a la provincia con Coquimbo , el gobernador coquimbano, Cristóbal Juliá , aseguró que no hay un encuentro previsto, al menos en el corto plazo.

La controversia se centra en la organización de un nuevo Comité de Frontera que trascendió que estaría liderado por el gobierno central de Argentina e incorporaría a organismos técnicos como SENASA, Aduanas y Vialidad, junto a las autoridades de San Juan y sus pares chilenos. Sin embargo, la postura desde Coquimbo es de cautela. El gobernador Juliá, al ser consultado por Diario El Día descartó cualquier convocatoria inminente.

El coquimbano señaló que, aunque existe una voluntad de fortalecer el Corredor Bioceánico (que une Porto Alegre en Brasil con el Puerto de Coquimbo en Chile, pasando por el centro de Argentina y justamente por la cordillera sanjuanina), cualquier avance requiere del cumplimiento estricto de procesos y una coordinación bilateral efectiva que, por ahora, no se ha materializado en una fecha concreta.

Juliá, que es el par de Marcelo Orrego al otro lado de la cordillera, sostuvo que la idea de una frontera abierta durante la mayor parte del año es todavía un proyecto en desarrollo. Al respecto, dijo que “como gobierno regional, impulsamos durante el año pasado, y seguiremos promoviendo, mejorar la operatividad del paso de Agua Negra con miras a que, en el futuro, pueda funcionar todo el año”, pero aclaró de inmediato que “ello aún no es una realidad, pues requiere tiempo, coordinación bilateral y el cumplimiento de procedimientos".

Esta posición oficial surge en un momento de gran dinamismo político tras la asunción de José Antonio Kast como Presidente de Chile, lo que genera expectativas sobre una mayor afinidad ideológica con la administración de Javier Milei en Argentina. Desde el lado argentino, fuentes calificadas dijeron que el objetivo de un encuentro sería evaluar fórmulas para extender la operatividad del paso hasta por nueve o diez meses. Para lograrlo, desde San Juan se barajan diversas alternativas técnicas que incluyen desde mejoras de bajo costo, como la ampliación de radios de giro y la implementación de horarios diferenciados para camiones y particulares, hasta obras de mayor envergadura como la pavimentación de los tramos pendientes en territorio argentino y la creación de campamentos en altura.

A pesar de que el gobernador Juliá insiste en la falta de una convocatoria oficial, no desconoce que el apoyo al complejo fronterizo es una prioridad de su gestión. De hecho, informó que el Gobierno Regional mantiene un rol activo en la materia, asegurando que “actualmente otorgamos financiamiento a proyectos que postulen al GORE los servicios regionales que trabajan en la frontera”. Esta labor financiera busca mejorar las condiciones actuales de la ruta internacional, en sintonía con otras autoridades locales como el delegado presidencial regional, Víctor Pino, quien manifestó su interés en que la frontera sea un motor económico que permita reactivar la región sin descuidar las urgencias de infraestructura.

La reciente designación de Gonzalo Uriarte como embajador de Chile en Argentina es vista por algunos sectores como una señal positiva para el diálogo, dado su conocimiento de la Región de Coquimbo. No obstante, la consigna desde la gobernación sigue siendo la prudencia. Para Juliá y su equipo, cualquier anuncio sobre acercamientos con las autoridades trasandinas debe canalizarse formalmente para evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar las expectativas de la ciudadanía y de los sectores productivos que dependen de la integración económica con San Juan. En conclusión, aunque el interés técnico y político por Agua Negra parece haberse reactivado en Buenos Aires y San Juan, para Coquimbo el camino hacia una reunión binacional formal aún debe recorrer las etapas administrativas correspondientes.