Contradicción entre Milei y Caputo por los pobres: en unas pocas horas, para Milei había dos millones menos

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se contradijeron el jueves en el Latam Economic Forum por el número de la pobreza.

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En su discurso, Milei afirmó que el ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, sumado a las políticas adoptadas por desde el Palacio de Hacienda, "sacaron a 14 millones" de argentinos de la pobreza.

Por su parte, Caputo aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza y apuntó contra quienes dicen que "la gente está peor" que hace "dos años atrás": "¿Qué es lo están queriendo decir cuando dicen 'la gente'? Hay un 25% de la población que está mejor. Esto es un dato duro".

Para Caputo, y según los datos que mostró, fueron 12 millones los argentinos que “salieron” de la pobreza.

Todos los datos que compartieron los referentes del Gobierno parten del último trimestre de 2025. En ese marco, en la cartera que depende de Sandra Pettovello no hablan de cantidad de personas sino de porcentajes y tomando los números del INDEC.

"La pobreza en Argentina se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según la medición publicada por el INDEC. Lo que significa una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024.

Asimismo, la indigencia también mostró una baja interanual, ubicándose en 6,3%, frente al 8,2% del segundo semestre de 2024", expuso la funcionaria en relación al tema.

Precisamente, el órgano de estadísticas recalcó que la pobreza, durante la segunda parte de 2025, afecta a 13,5 millones de personas. Una cifra distinta a la que exhibieron Caputo y Milei durante la misma jornada.

En tanto, Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales de la Universidad Católica Argentina, también brindó una mirada. Considerando los datos oficiales, la pobreza alcanza a más de 13 millones de personas. Pero está en ascenso, de acuerdo a ciertas variantes que pidió analizar.

Según detalló, hace dos décadas los hogares destinaban mayor proporción del ingreso a alimentos, mientras que hoy el peso de las tarifas es mucho más alto. “La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”, sostuvo.

En concreto, advirtió que el índice de precios utilizado para actualizar esas canastas mantiene ponderaciones antiguas. “Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales”, planteó. Esa combinación, según indicó, genera una caída de la pobreza que “parece extraordinaria” pero no refleja la situación real.