miércoles 27 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salta

Sáenz le reclamó a Caputo que regularice los pagos por la obra pública

Ante la demora en el envío de recursos federales, el gobernador de Salta ratificó el plan de contingencia provincial en rutas clave y pidió la inclusión de más departamentos en el régimen de “Zonas Cálidas”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un contexto de creciente tensión por el ajuste en la obra pública nacional, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mantuvo una audiencia clave en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El objetivo central del encuentro fue gestionar el cumplimiento efectivo de convenios firmados en 2024, que comprometen financiamiento federal para infraestructura vial, sanitaria y educativa en territorio salteño.

Lee además
caputo confirmo que la baja de retenciones no dependera de la recaudacion
Impuestos

Caputo confirmó que la baja de retenciones no dependerá de la recaudación
milei confirmo su participacion en el latam economic forum junto con toto caputo
Justicia

Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum junto con "Toto" Caputo

Obras estratégicas en pausa

Durante la reunión, Sáenz planteó la urgencia de destrabar recursos para proyectos que considera vitales para el desarrollo regional. Entre ellos, se destacan las plantas depuradoras de Salta Capital (Planta Sur) y Cafayate, cuyos trabajos se encuentran actualmente paralizados. También se repasaron los avances en la Ciudad Judicial de Orán y en infraestructura escolar, haciendo especial énfasis en la Escuela Técnica N.º 3102 "Ing. Nikola Tesla" de General Güemes.

El mandatario subrayó un punto crítico: Salta está asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden legalmente a la Nación. Esta medida se adoptó para evitar que proyectos estratégicos se detengan por completo ante la demora en los pagos a las empresas contratistas.

El desafío de la conectividad vial

La conectividad fue otro de los ejes del reclamo. Sáenz ratificó que la provincia financiará de forma transitoria tareas básicas en la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo Metán – Rosario de la Frontera, mediante un plan de contingencia que incluye bacheo y saneamiento de calzada para garantizar la seguridad vial. Asimismo, se analizó el estado de las rutas nacionales 40 (tramo Seclantás – Molinos) y 51 (tramos hacia Campo Amarillo), además del puente sobre el río Vaqueros, donde la provincia también ha intervenido financieramente.

Energía: Un pedido recurrente del Norte Grande

En materia energética, Sáenz exigió "soluciones de fondo" y previsibilidad para el abastecimiento de gas. Remarcó que el Norte Grande sufre faltantes recurrentes cada invierno, lo que paraliza la actividad productiva y afecta a miles de familias.

Complementariamente, el Gobernador solicitó formalmente la incorporación de nuevos departamentos salteños al régimen de Zonas Cálidas. Esta medida busca ampliar el acceso a subsidios en las tarifas de energía para más vecinos, en un escenario marcado por los aumentos en los servicios públicos.

Tras el encuentro, Sáenz fue contundente a través de sus redes sociales al reiterar que el cumplimiento de los compromisos asumidos con los salteños es fundamental para el desarrollo de la provincia. El reclamo se produce en un marco de fuerte ajuste nacional que mantiene en vilo la ejecución de obras consideradas estratégicas por las administraciones provinciales.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al cabecilla y otros por fraude
TOF

Masiva falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: condenan a la empleada, al "cabecilla" y otros por fraude

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento
Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador
A 20 años del ataque mafioso

El fallido asesinato contra Naranjo, un suicidado y el comisario que se llevó a la tumba el secreto sobre el instigador

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada
Investigación

Horror en Capital: un hombre en situación de calle fue hallado muerto en una casa abandonada

Te Puede Interesar

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro video
Perfil

Ricardo Zoé Ortiz, la historia del sanjuanino que nunca quiso ser ministro

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA
Redes sociales

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA

EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental
Minuto a minuto

EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?