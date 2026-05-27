Sáenz le reclamó a Caputo que regularice los pagos por la obra pública

En un contexto de creciente tensión por el ajuste en la obra pública nacional, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , mantuvo una audiencia clave en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo . El objetivo central del encuentro fue gestionar el cumplimiento efectivo de convenios firmados en 2024, que comprometen financiamiento federal para infraestructura vial, sanitaria y educativa en territorio salteño.

Durante la reunión, Sáenz planteó la urgencia de destrabar recursos para proyectos que considera vitales para el desarrollo regional. Entre ellos, se destacan las plantas depuradoras de Salta Capital (Planta Sur) y Cafayate , cuyos trabajos se encuentran actualmente paralizados. También se repasaron los avances en la Ciudad Judicial de Orán y en infraestructura escolar, haciendo especial énfasis en la Escuela Técnica N.º 3102 "Ing. Nikola Tesla" de General Güemes.

El mandatario subrayó un punto crítico: Salta está asumiendo con fondos propios el pago de certificaciones que corresponden legalmente a la Nación. Esta medida se adoptó para evitar que proyectos estratégicos se detengan por completo ante la demora en los pagos a las empresas contratistas.

El desafío de la conectividad vial

La conectividad fue otro de los ejes del reclamo. Sáenz ratificó que la provincia financiará de forma transitoria tareas básicas en la Ruta Nacional 9/34, específicamente en el tramo Metán – Rosario de la Frontera, mediante un plan de contingencia que incluye bacheo y saneamiento de calzada para garantizar la seguridad vial. Asimismo, se analizó el estado de las rutas nacionales 40 (tramo Seclantás – Molinos) y 51 (tramos hacia Campo Amarillo), además del puente sobre el río Vaqueros, donde la provincia también ha intervenido financieramente.

Energía: Un pedido recurrente del Norte Grande

En materia energética, Sáenz exigió "soluciones de fondo" y previsibilidad para el abastecimiento de gas. Remarcó que el Norte Grande sufre faltantes recurrentes cada invierno, lo que paraliza la actividad productiva y afecta a miles de familias.

Complementariamente, el Gobernador solicitó formalmente la incorporación de nuevos departamentos salteños al régimen de Zonas Cálidas. Esta medida busca ampliar el acceso a subsidios en las tarifas de energía para más vecinos, en un escenario marcado por los aumentos en los servicios públicos.

Tras el encuentro, Sáenz fue contundente a través de sus redes sociales al reiterar que el cumplimiento de los compromisos asumidos con los salteños es fundamental para el desarrollo de la provincia. El reclamo se produce en un marco de fuerte ajuste nacional que mantiene en vilo la ejecución de obras consideradas estratégicas por las administraciones provinciales.