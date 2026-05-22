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Impuestos

Caputo confirmó que la baja de retenciones no dependerá de la recaudación

El ministro de Economía Luis Caputo detalló un cronograma fijo y preestablecido de reducción de Derechos de Exportación hasta 2028, aclarando que la medida no dependerá de la recaudación fiscal para evitar la especulación y brindar certidumbre a los productores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una conferencia de prensa junto a los secretarios de Agricultura, Sergio Iraeta, y de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, para detallar el cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX). El funcionario enfatizó que la baja de alícuotas seguirá un esquema fijo y preestablecido, aclarando que no dependerá de la evolución de la recaudación fiscal, lo que busca brindar señales de previsibilidad al sector productivo.

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Cronograma de reducción para el agro

El plan de alivio tributario se implementará de forma progresiva, comenzando con el trigo y la cebada y extendiéndose luego al resto de los cultivos:

  • Trigo y Cebada: En junio de 2026, estos cultivos tendrán una reducción inicial de dos puntos porcentuales, pasando del 7,5% al 5,5%.
  • Soja: A partir de enero de 2027, la alícuota descenderá un 0,25% mensual durante todo ese año, pasando del 23,75% al 21%. En 2028, la reducción se acelerará a un 0,5% mensual, proyectando que baje del 21% al 15%.
  • Maíz, Girasol y Sorgo: Se sumarán al esquema en 2027 con bajas mensuales o trimestrales programadas. Por ejemplo, el maíz y el sorgo tendrán bajas trimestrales que los llevarán del 8,25% a principios de 2027 hasta el 5,5% a finales de 2028.
  • Objetivo Final: Caputo reafirmó que el objetivo de la gestión es llevar las retenciones a cero, aunque aclaró que la eliminación total solo sería factible en un eventual segundo mandato.

Impacto en la industria y competitividad

La medida no se limita al campo, sino que también alcanza a sectores industriales exportadores como el automotriz, petroquímico y de maquinaria. Para estos sectores, las retenciones bajarán un 0,375% mensual desde julio de 2024 hasta alcanzar el 0% en junio de 2027. El Gobierno considera que esta reducción es clave para que los productos argentinos compitan en igualdad de condiciones con mercados como el chino, mexicano o estadounidense.

Costo fiscal y proyecciones económicas

El Ministerio de Economía ya tiene calculado el costo fiscal de este sendero de reducción:

  • 2026: USD 32 millones para el agro y USD 25 millones para la industria.
  • 2027: USD 415 millones para el agro y USD 115 millones para la industria.
  • 2028: USD 1.224 millones solo para el sector agropecuario.

Caputo aseguró que no será necesario un ajuste adicional para compensar estos montos, ya que se proyecta una mayor recaudación derivada del crecimiento económico y la recuperación de la actividad. Además, destacó que al bajar impuestos nacionales no coparticipables, se incrementa la base imponible del Impuesto a las Ganancias, lo que beneficia indirectamente a las provincias.

Certidumbre contra la especulación

Uno de los ejes centrales del anuncio es evitar la especulación en el mercado de granos. Al publicar un cronograma detallado, el Gobierno busca que los productores y exportadores conozcan de antemano el valor de la retención al momento de realizar sus negocios. Asimismo, Sergio Iraeta explicó que la aceleración del alivio responde a la necesidad de compensar el incremento en los costos de los insumos, particularmente los fertilizantes, afectados por el contexto internacional.

Finalmente, el ministro Caputo invitó a las provincias y municipios a acompañar este esfuerzo reduciendo impuestos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, para mejorar la productividad general del país. El esquema será instrumentado directamente por el Poder Ejecutivo, sin necesidad de pasar por el Congreso.

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