Michetti reapareció en el lanzamiento de Macri y pidió "pensar en el futuro"

La exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, reapareció públicamente este viernes en Mendoza durante el lanzamiento de “Un paso más”, la gira nacional encabezada por el expresidente Mauricio Macri. Allí defendió la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, destacó el trabajo realizado durante su paso por el Gobierno y llamó a “mirar hacia adelante”.

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“Creo que hicimos una buena vicepresidencia junto a Mauricio. Hoy hay que pensar en el futuro y en cómo seguir construyendo para el país”, expresó Michetti durante el encuentro con dirigentes y militantes del PRO en Cuyo.

La exfuncionaria también respondió a una de las críticas más frecuentes que recibió la gestión macrista y reivindicó el trabajo del equipo que integró el Gobierno nacional.

“Muchos dicen que no hicimos ni esto ni aquello, pero yo veo un gran grupo de profesionales que trabajó por nuestro país”, sostuvo.

La reaparición de Michetti se dio en el marco del relanzamiento político impulsado por Macri, quien comenzó en Mendoza una recorrida nacional para fortalecer al PRO y reordenar el espacio opositor de cara a los próximos años.