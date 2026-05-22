¿Bullrich 2027? Un periodista afirmó que la senadora será candidata a presidente

El periodista Marcelo Bonelli sorprendió este viernes al revelar detalles sobre el supuesto armado político de Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante su programa en Radio Mitre, el conductor aseguró que la actual ministra de Seguridad ya tendría tomada una decisión clave: competir por la Presidencia.

“Patricia Bullrich va a ser candidata a presidente”, afirmó Bonelli al aire, al analizar las tensiones y movimientos internos dentro del oficialismo y sus aliados. Según el periodista, distintos dirigentes comenzaron a despegarse de la gestión de Javier Milei y buscan preservar su propio capital político.

En ese sentido, sostuvo que dentro del espacio libertario “están todos en pleno coqueteo y marcan sus diferencias”, dando a entender que el escenario político podría fragmentarse en los próximos meses.

Bonelli también explicó por qué, según su visión, Bullrich todavía no hará anuncios públicos sobre sus aspiraciones presidenciales. De acuerdo a su análisis, el Gobierno y sus principales figuras esperan con atención el resultado de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos.

“Van a esperar a noviembre, la elección de medio término de Estados Unidos”, indicó el periodista, y remarcó que Bullrich intentaría cuidar su caudal electoral ante un eventual desgaste de la administración libertaria. “¿Para qué lo va a rifar?”, planteó.

Además, vinculó directamente el futuro político de Milei con la situación internacional y el respaldo de Donald Trump. “Muchos dicen que si gana Trump, Javier Milei reelige y, si Trump no gana, a Milei se le súper complica”, concluyó el conductor.