Un funcionario bullrichista clave renunció al ministerio de Seguridad

En un nuevo y determinante capítulo de la interna que fractura al oficialismo, Federico Angelini presentó su renuncia este jueves al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad. La salida del funcionario, un hombre de extrema confianza de Patricia Bullrich, se produce en un contexto de máxima tensión política entre la exministra y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Angelini no era un nombre más en el organigrama. Como responsable del Plan Bandera en Rosario, el exdiputado nacional lideró el programa más emblemático de la gestión de Bullrich, logrando una reducción significativa en la tasa de homicidios y cifras récord en incautaciones de estupefacientes en una ciudad asolada por el narcotráfico. Su cercanía con Bullrich es total: fue su vicepresidente y presidente interino durante su conducción en el PRO.

Sin embargo, su continuidad se volvió "insostenible" tras el cambio de alineamiento de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Monteoliva, quien anteriormente respondía a Bullrich, decidió pasar a las filas de la hermana del Presidente, dejando a Angelini en una posición de absoluta incomodidad dentro de su propia cartera.

La "brutal interna" y el aislamiento de Bullrich

La renuncia de Angelini es interpretada como un mensaje directo a la Casa Rosada. La relación entre Karina Milei y Patricia Bullrich está formalmente quebrada. Varios factores han acelerado este proceso:

El desafío a Manuel Adorni: Bullrich ha tensionado la cuerda al presionar públicamente al vocero presidencial para que presente su declaración jurada, llegando incluso a presentar la suya de forma anticipada para evidenciarlo. Adorni, sin embargo, cuenta con el "apoyo ciego" y el blindaje del Presidente.

Bullrich ha tensionado la cuerda al presionar públicamente al vocero presidencial para que presente su declaración jurada, llegando incluso a presentar la suya de forma anticipada para evidenciarlo. Adorni, sin embargo, cuenta con el "apoyo ciego" y el blindaje del Presidente. Aspiraciones electorales: El lanzamiento de Bullrich a la campaña por la jefatura de Gobierno porteña de forma independiente —y sus críticas al jefe de Gabinete— terminó por enemistarla con la Secretaria General. Desde el entorno de Karina Milei advierten que será ella quien defina las candidaturas en La Libertad Avanza.

El lanzamiento de Bullrich a la campaña por la jefatura de Gobierno porteña de forma independiente —y sus críticas al jefe de Gabinete— terminó por enemistarla con la Secretaria General. Desde el entorno de Karina Milei advierten que será ella quien defina las candidaturas en La Libertad Avanza. Amenaza de exclusión: En los pasillos del poder ya se baraja la posibilidad de expulsar a Bullrich de las reuniones de Gabinete, buscando aislarla políticamente de la misma manera que se hizo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Rumbo a Santa Fe

Tras confirmar su salida con un escueto "Renuncié", el futuro de Angelini parece estar lejos de Balcarce 50. En el PRO dan por hecho su desembarco en el gabinete del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien mantiene una excelente sintonía desde hace tiempo.

Este movimiento estratégico le permitiría a Angelini mantenerse activo en el territorio santafesino, alimentando las especulaciones de su entorno sobre una posible candidatura a la intendencia de Rosario en 2027. Mientras tanto, en el Gobierno nacional, el repliegue del "bullrichismo" parece haber comenzado en favor del esquema de poder que lidera "El Jefe", Karina Milei.