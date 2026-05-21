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Industria

Del "Hecho en Argentina" al "Made in Brasil": cierra la fábrica de las butacas de General Motors y despide a 70 trabajadores

La fabricante de asientos para el Chevrolet Tracker confirmó su salida definitiva del país ante la caída del consumo y la falta de competitividad local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sector industrial de la provincia de Santa Fe enfrenta un duro escenario tras confirmarse el cese definitivo de las operaciones de Adient Automotive Argentina SRL. La empresa, de capitales estadounidenses y líder global en la fabricación de asientos para vehículos, comunicó oficialmente el cierre de su planta ubicada en Pueblo Esther, lo que representa la pérdida inmediata de 70 puestos de trabajo directos en la región.

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Una decisión basada en costos

La reestructuración de la multinacional expone la compleja realidad de la industria metalmecánica local. Según fuentes del sector, la decisión responde estrictamente a una ecuación económica: actualmente resulta financieramente más ventajoso para la corporación importar las butacas desde sus establecimientos en Brasil que fabricarlas en territorio nacional. Los costos finales de producción en Argentina, afectados por un tipo de cambio retrasado, la desregulación de importaciones y la retracción del consumo interno, superan incluso los gastos de logística y fletes transfronterizos desde el país vecino.

Impacto en General Motors

El cierre de Adient impacta directamente en la línea de montaje de General Motors (GM) en Alvear, situada a menos de cinco kilómetros de la planta de Pueblo Esther. Adient era la encargada exclusiva de proveer los juegos de asientos para el modelo Chevrolet Tracker que GM ensambla en Santa Fe.

Aunque GM aseguró que este nuevo esquema de abastecimiento desde Brasil no compromete sus operaciones actuales, la noticia llega en un momento de fragilidad para la terminal automotriz. La planta de Alvear ha sufrido una notable reducción de su actividad tras la discontinuación del modelo Cruze a fines de 2023, operando actualmente con una dotación de personal reducida y esquemas de actividad intermitente debido a la inestabilidad del mercado.

El fin de un proceso de achicamiento

Si bien el anuncio definitivo causó conmoción, la filial argentina de Adient ya mostraba signos de contracción. Desde 2019, la fábrica venía implementando retiros voluntarios y cesantías, pasando de una nómina de 230 operarios en sus épocas de mayor actividad a los 70 actuales.

Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) confirmaron que la empresa se comprometió al pago total de las indemnizaciones más un bono adicional. El gremio se encuentra trabajando para reubicar a los empleados afectados, aunque advirtieron que la situación general del sector fabril es sumamente difícil.

Contexto regional e incertidumbre

Este cierre se enmarca en una caída del 9,7% en la actividad autopartista durante el primer trimestre de 2026, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). En este contexto, las nuevas autoridades de General Motors han definido el presente de la compañía como una «etapa de transición», en un marco de fuerte contracción de ventas y una demanda que se mantiene por debajo de los niveles históricos.

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