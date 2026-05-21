Mirá el insólito baile de un gobernador, por otra conexión aérea entre su provincia y Río de Janeiro

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, se hizo viral en las últimas horas después de un curioso baile que realizó con un grupo de bailarines de samba tras presentar la nueva conexión aérea que habrá entre la capital salteña y Río de Janeiro.

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Todo ocurrió sobre el final del acto que se realizó este jueves para hacer el anuncio de lo que será la cuarta ruta internacional que tendrá la provincia y que comenzará a funcionar el próximo 17 de diciembre, en pleno auge de las vacaciones de argentinos en tierras cariocas.

En la presentación, tras el discurso del mandatario provincial, un grupo de bailarines de samba, la tradicional danza del carnaval brasileño, comenzaron con un show e invitaron a Sáenz a participar. Sin dudar, el gobernador se metió en el grupo y mostró sus pasos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AriesFmSalta/status/2057481071848014325&partner=&hide_thread=false Después de presentar la nueva conexión aérea Salta-Río de Janeiro, el gobernador Gustavo Sáenz terminó bailando samba junto a comparsas brasileñas en pleno acto oficial. Así cerró la transmisión que promete explotar en redes. #Salta #RioDeJaneiro #Turismo #Viral pic.twitter.com/43ekFQt8aZ — Aries on line (@AriesFmSalta) May 21, 2026

El acto fue encabezado por Sáenz junto al gerente de Desarrollo Internacional de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada, quien acompañó al mandatario en la presentación oficial. La nueva frecuencia unirá de forma directa la ciudad de Salta con Río de Janeiro desde diciembre, con dos vuelos semanales en cada sentido.