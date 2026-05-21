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Javier Milei defendió el ajuste y anunció otra baja de retenciones al campo

En plena cosecha gruesa, el Presidente anticipó medidas contra "el robo que son los impuestos". El sector pagará menos por vender trigo y cebada. Rechazó que el precio del dólar esté atrasado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Desde la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ubicada en el centro porteño, el presidente de la Nación, Javier Milei, da un discurso enfocado en los logros del campo. "Voy a hacer anuncios, paciencia", arrancó.

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"Los impuestos son un robo, nadie los paga con gusto. Por eso les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% a 5,5% a partir de junio 2026", anunció Milei y recibió aplausos de pie.

"Las retenciones son una de las caras del monstruo estatal que les tiraron por la cabeza", aseguró y hubo más aplausos sobre la crítica presidencial a los impuestos que todavía paga una parte del sector agroexportador, a la espera de la promesa libertaria de eliminarlos por completo.

Milei siguió con críticas al kirchnerismo y recibió más aplausos. "Fue el modelo de los que creen que el Estado sabe más que el mercado. La locura económica llevada al extremo. Es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas", dijo Milei en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales.

Ratificó "este maravilloso modelo que diseño "Toto" Caputo", dijo por el ministro de Economía, Luis Caputo, presente en la cita. Más aplausos en el auditorio que escucha atento al Presidente a la espera de anuncios. Caputo, a su vez, posteó en paralelo en X la confirmación del acuerdo con el FMI que libera otro desembolso de 1.000 millones de dólares.

Sobre esa deuda Milei dijo que es "otra buena noticia, el modelo es consistente, no como dicen los agoreros de siempre".

Milei destacó que cumplió la meta de reservas y dio detalles. Y defendió el precio del dólar. Rechazó que esté atrasado el tipo de cambio. No hubo aplausos en este tramo del discurso.

Milei da un discurso para el campo y promete anuncios

"No voy a parar hasta exterminar a esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación", prometió Milei.

Defendió "el equilibrio fiscal, el ajuste, la motosierra", aseguró que "bajó la inflación, la pobreza, la indigencia". "Creció la economía, terminamos con los piquetes, el que las hace las paga", repasó.

Lo escuchaban también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros funcionarios.

Karina Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno en la Bolsa de Cereales.

A la hora de "el que las hace las paga" destacó que terminó con los piquetes y elogió a la exministra de Seguridad, actual senadora violeta con mandato hasta 2031, Patricia Bullrich. La mención ocurre en medio de la apurada que aplica la exPRO al jefe de Gabinete Manuel Adorni para que presente su declaración jurada patrimonial cuanto antes.

Pese a que esos ruidos conviven con la interna libertaria al rojo vivo, Milei intenta correr el foco en plena liquidación de la "gruesa", cuando el Gobierno tiene alta expectativa por la cosecha récord que promete el el agro para esta temporada. Son dólares genuinos para las reservas del Banco Central.

El discurso de Milei ocurre en el día en que el EMAE del Indec subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero. El rubro "Agricultura, ganadería, caza y silvicultura" (+17,9% i.a.) fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

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