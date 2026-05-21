jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Interna

Martín Menem le respondió a Santiago Caputo: "No subestimen al Presidente"

La declaración del titular de la Cámara baja se da en medio de una feroz interna desatada el fin de semana desde X.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló públicamente por primera vez de la interna que lo tuvo como protagonista el último fin de semana.

Lee además
interna oficialista: para milei, lo de martin menem esta prefabricado
Convencido

Interna oficialista: Para Milei, lo de Martín Menem está prefabricado
Los requisitos y detalles para acceder al subsidio del gas.
Cámara de Diputados

Se aprobó la modificación del régimen de "zona fría"

Siempre surgen diferencias, cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada. A veces pasa y seguramente se va a ir acomodando con el tiempo”, planteó Menem en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

El legislador nacional que responde a Karina Milei aludió así al enfrentamiento que mantiene con Santiago Caputo y que en los últimos días quedó expuesto en redes sociales.

Los dirigentes que responden al asesor presidencial denunciaron que Menem atacaba a funcionarios nacionales y a políticas públicas del gobierno a través de una cuenta falsa de X.

La versión fue rechazada por el propio Menem, que habló de un error de una persona de su equipo pero negó rotundamente las presuntas operaciones políticas que le adjudicaban.

Milei tomó como propia la versión y la repitió en una entrevista pública, lo que originó una rebelión de la tropa caputista liderada por Daniel Parisini (“El Gordo Dan”) quien señaló que a Milei le están mintiendo y difundió un video para demostrarlo.

Feinmann le preguntó directamente a Menem si era el responsable de la cuenta “@periodistarufus”, señalada por el sector de Santiago Caputo como una usina desde la que se criticaba al Gobierno y a funcionarios nacionales. El presidente de la Cámara de Diputados lo negó de manera tajante.

“Es una falsedad absoluta”, respondió Menem, y cuestionó además otras versiones que circularon en redes sociales. “Ayer vi circulando alguna otra estupidez que decían que Menem tenía un perro, que hay una foto creada con IA”, señaló, antes de ironizar sobre la versión de que el supuesto perro se llamaba Rufus.

Ante la consulta sobre si le había mentido al presidente Javier Milei respecto del episodio, Menem defendió su vínculo con el mandatario y pidió “no subestimarlo”. “Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”, afirmó.

El dirigente riojano explicó que habló con Milei el mismo sábado en que se desató la controversia y sostuvo que todo se originó por un enlace de Instagram enviado por alguien de su equipo. “Algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, aseguró.

También le mencio

image

naron las críticas de Daniel Parisini y de dirigentes cercanos a Santiago Caputo, quienes acusaron a Menem de atacar al Presidente desde hace tiempo. El titular de Diputados evitó confrontar directamente, aunque volvió a respaldarse en la relación que mantiene con Milei. “Si el Presidente pensara eso, yo ya no estaría en este momento”, respondió.

Menem sostuvo además que la mejor forma de responder a las acusaciones es “con resultados” y reivindicó su gestión legislativa al frente de Diputados. “A mí me encomendaron que cuando éramos pocos tratáramos de bloquear los intentos desestabilizadores y, cuando pudiéramos, ir aprobando leyes”, afirmó antes de enumerar proyectos impulsados por el oficialismo, como la Ley Bases y la Boleta Única de Papel.

En otro tramo de la entrevista, Menem defendió el funcionamiento legislativo del Gobierno y destacó que La Libertad Avanza consiguió avanzar con proyectos pese a estar lejos del quórum propio en ambas cámaras. “Nunca en la historia hubo un gobierno que tenga una minoría tan pequeña”, remarcó.

También reivindicó el rol de Karina Milei, del diputado Diego Santilli y de distintos ministros en las negociaciones parlamentarias. “Vamos hasta donde podemos, seguimos teniendo 95 diputados”, explicó.

Menem aprovechó además para hacer una defensa de la marcha de la economía y aseguró que existe una “divergencia” entre “el país real” y la imagen que, según él, transmiten algunos medios de comunicación.

“Hoy hay 12 sectores que están bien y 3 o 4 complicados, pero también vienen creciendo”, sostuvo. En ese marco, aseguró que “lo peor ya pasó” respecto de la inflación y elogió la gestión económica del ministro Luis Caputo.

El presidente de Diputados también respaldó la eliminación de las PASO, iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. “Me parecen un espanto”, afirmó, y cuestionó el costo económico de las elecciones primarias.

“Son casi 300 millones de dólares para que los partiditos diriman sus problemas”, planteó. A la vez, defendió la necesidad de avanzar con consensos parlamentarios para aprobar la reforma electoral.

Consultado sobre versiones que lo ubicaban como eventual candidato a gobernador de La Rioja o incluso como presidenciable para 2031, Menem rechazó esas especulaciones y aseguró que está concentrado exclusivamente en la tarea legislativa.

“Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

Adrián Ruiz fue proclamado como nuevo secretario general de AMET San Juan

Senado: el mileísmo consiguió dictamen sobre propiedad privada y las provincias definirán la compra de tierras por parte de extranjeros

Trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo contra el ajuste en el sector

Las claves del proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero que presentará el Gobierno a fin de mes

Milei aseguró que los alquileres bajaron un 30%

El gordo Dan desmintió a Javier Milei: el posteo de Martín Menem " no es algo prefabricado"

Bullrich presionó a Adorni y adelantó su propia declaracion jurada

Mirá que sindicato rompió el techo salarial que impuso el gobierno: ¿Cuánto firmó de aumento?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa
TOF

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local
Controles en las canchas

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada
Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada