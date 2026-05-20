Senado: el mileísmo consiguió dictamen sobre propiedad privada y las provincias definirán la compra de tierras por parte de extranjeros

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado emitió este miércoles un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para proteger el derecho de propiedad. La iniciativa, que contó con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO y bloques provinciales , quedó habilitada para ser tratada en el recinto, previsiblemente en un plazo de quince días.

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Uno de los aspectos más significativos del dictamen es la modificación de los procedimientos de desalojo, estableciendo una clara distinción entre ocupantes:

Desalojo exprés para usurpadores: Se aplicará un criterio de juicio sumarísimo (el procedimiento más breve previsto por la ley) para casos de usurpación de viviendas o terrenos.

Se aplicará un criterio de (el procedimiento más breve previsto por la ley) para casos de usurpación de viviendas o terrenos. Protección para inquilinos morosos: Para quienes se demoren en el pago de sus obligaciones, se amplió el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial, duplicando los cinco días que proponía el proyecto original.

Para quienes se demoren en el pago de sus obligaciones, se amplió el plazo de intimación a antes de habilitar la vía judicial, duplicando los cinco días que proponía el proyecto original. Notificaciones: Se validarán las notificaciones enviadas al domicilio real o electrónico declarado en el contrato, incluso si el locatario se negara a recibirlas.

Se validarán las notificaciones enviadas al domicilio real o electrónico declarado en el contrato, incluso si el locatario se negara a recibirlas. Tierras rurales y soberanía provincial

El proyecto propone un cambio de paradigma en la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros:

Eliminación de topes nacionales: Se suprimen las restricciones vigentes para que extranjeros compren tierras en el país.

Se suprimen las restricciones vigentes para que extranjeros compren tierras en el país. Descentralización: En una búsqueda de fortalecer el federalismo , serán las provincias quienes definan si autorizan o no estas operaciones y bajo qué reglamentación, basándose en su potestad sobre los recursos naturales.

En una búsqueda de fortalecer el , serán las quienes definan si autorizan o no estas operaciones y bajo qué reglamentación, basándose en su potestad sobre los recursos naturales. Prohibición a Estados extranjeros: Se mantiene la prohibición absoluta para que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras en territorio argentino.

Se mantiene la prohibición absoluta para que o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras en territorio argentino. Expropiaciones y cambios técnicos

El dictamen incorporó sugerencias de especialistas y legisladores de distintos bloques, destacándose:

Límites al lucro cesante: Se fijaron topes a este concepto en los procesos de expropiación y se definió una tasa de interés específica .

Se fijaron topes a este concepto en los procesos de expropiación y se definió una . Exclusión del RENAVAP: El capítulo vinculado al régimen de barrios populares fue retirado del proyecto para ser abordado en una iniciativa legislativa independiente.

El capítulo vinculado al régimen de barrios populares fue retirado del proyecto para ser abordado en una iniciativa legislativa independiente. Manejo del Fuego: Se introdujeron ajustes para que las provincias tengan mayor autonomía en la regulación de zonas agropecuarias afectadas por incendios, buscando armonizar la norma con la realidad local.

Se introdujeron ajustes para que las provincias tengan mayor autonomía en la regulación de zonas agropecuarias afectadas por incendios, buscando armonizar la norma con la realidad local. Postura de la oposición y próximos pasos

El bloque peronista de Convicción Federal presentó un dictamen de minoría. Entre las críticas de la oposición, se destacaron los cuestionamientos por la falta de tiempo para analizar las modificaciones introducidas a último momento y el reclamo de realizar audiencias públicas, especialmente en materia de manejo del fuego y legislación ambiental.

A pesar de estas diferencias, el oficialismo espera sumar voluntades de sectores dialoguistas en las próximas semanas para asegurar la aprobación definitiva de esta ley que consideran estratégica para la seguridad jurídica del país.