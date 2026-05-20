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Milei aseguró que los alquileres bajaron un 30%

En redes sociales, el presidente Javier Milei rescató un tramo de su discurso en el Malba, en el pondera la desregulación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco de varios reposteos en la red social X sobre su discurso de este martes en el MALBA, el presidente de la Nación, Javier Milei, destacó un tramo en el que se refirió al mercado de los alquileres para la vivienda en el país y sacó conclusiones tras más de dos años de gobierno y la derogación de la Ley de Alquileres.

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Dijo Milei sobre la situación actual de los inquilinos: "Se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%. Vaya que eso sí es ayudar a los más vulnerables".

El Presidente insertó la frase en el cierre de su presentación en el museo, ante empresarios, cuando ratificó su compromiso con la desregulación del Estado y de la economía porque "así le estamos devolviendo libertad a la gente".

Durante ese discurso en el MALBA, el Presidente ratificó la continuidad del ajuste monetario y soltó una pregunta contra los que cuestionan los beneficios de su modelo: "¿Que pasa si viene un marciano a la Argentina, mira los números oficiales? Piensa esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país en 30 años va a ser una potencia mundial", se autorespondió.

Los acompañaban el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por la Justicia; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Milei habló de precios de los alquileres y apuntó a Macri

Antes de dar el ejemplo de los alquileres para la vivienda en el país, el Presidente graficó ante los empresarios algunos "ataques que ustedes pueden tener por parte del Estado, que también es un ataque a la propiedad privada: son las regulaciones".

"Lo hago con algo muy simple -siguió el Presidente-. O le pongo ejemplos concretos. La Ley de Alquileres, que se votó, por ejemplo, en el gobierno del presidente (Mauricio) Macri. O sea, a ustedes, una Ley de Alquileres es un ataque al derecho de propiedad. Supongan que ustedes tienen un edificio que se dedica a arrendar departamentos. Bueno, si viene alguien y les toca el precio, le pone una regulación sobre cómo determinar los precios, eso es un avance contra la propiedad privada".

Milei afirmó entonces que "la consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada, que además se hace buscando perjudicar al propietario, la consecuencia natural es obvia, se van a retraer las cantidades, el precio en el mercado informal va a ser mucho más alto, ¿y a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables. ¿Porque ese precio más alto lo pueden pagar quienes? Los que están mejor. Sin embargo, nosotros desregulamos, sacamos la Ley de Alquileres".

Según el último reporte del Centro RA de la Facultad de Económicas de la UBA, la inflación acumulada durante la gestión de Javier Milei alcanzó el 209% en la región del Gran Buenos Aires (GBA). Sin embargo, los alquileres aumentaron más del doble que la inflación en mismo período.

La Ley de Alquileres fue fuertemente resistida por el sector inmobiliario y establecía contratos de mínimo 3 años de duración y una indexación anual por inflación, además de detalles como que el pago del impuesto municipal corresponde al propietario. En la actualidad los contratos se firman por dos años y la actualización es cada tres o seis meses.

"Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles" registró, según el informe de la UBA, el mayor incremento de toda la economía en los últimos dos años, con una suba acumulada cercana al 400 por ciento. Esta cifra representa una brecha de 191 puntos porcentuales por encima del índice general de precios. Dentro de este grupo, el ítem de alquileres de vivienda mostró un aumento del 423 por ciento.

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