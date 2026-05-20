El padre de Lucía Rubiño, entre el dolor para toda la vida y el punto final a la agonía

Sin la convocatoria del movimiento que promueve el lema "Justicia x Lucía", el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño comenzó en medio de un clima tenso y en un escenario atípico, que lo tuvo a su padre, Jorge Rubiño, como protagonista. Lejos de aquellas manifestaciones multitudinarias, el hombre apareció solo con la compañía de su pareja y un amigo.

En Flagrancia Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Como el proceso se desarrolla a puertas cerradas, dado que pertenece a la órbita del Sistema Penal Juvenil, el padre de Lucía debió conformarse con permanecer en las puertas de Flagrancia y esperar por una resolución que alivie un poco su dolor, en el marco de un debate que se extenderá por más de un mes.

Llegó minutos después de las 16, cuando en el interior del edificio comenzaba el juicio por la muerte de su hija. Confesó que se enteró por los medios sobre el inicio del proceso y que, por ello, días antes acudió al Juzgado Penal de la Niñez para conocer los pormenores. Su objetivo era saber cuándo testificaban las amigas de su hija para acompañarlas y agradecerles el apoyo.

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Fue por eso que este miércoles aseguró que se presentó únicamente "para decir acá estoy" y ahorrarles el drama de la situación a su hijo Simón y a la madre de la víctima, Belén Montilla. Con una entereza que debió construir en los últimos años, sentado en la caja de su camioneta -la que exhibe los corazones blancos que son símbolos del caso de su hija- , dijo que esta era la recta final de su agonía, la que se desató aquella madrugada del 15 de octubre de 2023.

Insinuó que se trataba de un último esfuerzo en su lucha por justicia, luego de que el otro implicado en la escena, Juan Pablo Echegaray, quedara al borde de ser desligado de toda responsabilidad. Fue sobreseído por fiscalía y ello aún no termina de ser confirmado por la Corte de Justicia. Allí reside una esperanza para la familia.

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Por caprichos del destino, se paró para ser entrevistado y de fondo -casualmente- apareció un cartel que podría ser interpretado de múltiples formas. Con el mensaje "alma y arte" a sus espaldas, el padre que cuenta que va a visitar a su hija todos los domingos al cementerio sostuvo que nada traerá a su bailarina de regreso. Sin embargo, reconoció que el castigo para el acusado (N.M) sería una "caricia al corazón".

Consultado por la sentencia que pretende para el chico que le arrebató la vida a la adolescente de 16 años, dejó ver su crudeza: "Si a mi hija la tengo en un cajón, él puede estar tras las rejas". Señaló que una condena de prisión efectiva podría ser -también- una enseñanza para el imputado por homicidio con dolo eventual.

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Además, remarcó que sería una oportunidad para que la tragedia que se llevó a su hija sirva de algo, ya sea para tomar conciencia y que este tipo de episodios no se repitan, que nadie más deba lamentar la pérdida de un hijo. Con esa fe, emprendió una nueva etapa en el caso que conmocionó a los sanjuaninos y que puede culminar con una pena para quien embistió a Lucía.

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