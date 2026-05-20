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Peligroso delincuente

El "terror de Alto de Sierra" irá a prisión: ahora lo condenaron por disparar y golpear a un vecino por una presunta infidelidad

El ataque ocurrió en agosto de 2025 en Santa Lucía. El último martes, el acusado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y acumula múltiples antecedentes por robos y hechos violentos en la provincia. Deberá permanecer seis meses en el Penal de Chimbas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con un historial marcado por robos, fugas y episodios de violencia, Cristian Rodrigo Escalante volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Este martes fue condenado a un año de prisión efectiva por un brutal ataque contra un vecino en el asentamiento Río San Juan, en Alto de Sierra. Según indicaron, todo se trató por una presunta infidelidad que generó un caos en dicha localidad de Santa Lucía.

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La situación escaló rápidamente. Escalante le apuntó a la cabeza e intentó disparar nuevamente, aunque el arma no se accionó. Luego lo golpeó con la culata, provocándole heridas en la cabeza, manos y brazos. En medio del ataque, volvió a disparar y el proyectil rozó el brazo izquierdo de la víctima, que logró escapar gracias a la intervención de vecinos.

Minutos después, el agresor regresó armado al domicilio del hombre atacado, donde se produjo un nuevo enfrentamiento que terminó cuando intervino la pareja del damnificado. Tras la denuncia, personal policial realizó un operativo en la zona, logró detenerlo y secuestró un arma de fuego junto a una vaina servida.

Un ataque atravesado por los celos

Durante la investigación, la pareja de Escalante declaró que el hombre llevaba varios días consumiendo cocaína y que había inventado una supuesta infidelidad entre ella y la víctima, lo que habría desencadenado el violento episodio.

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado en la Sala 4, bajo la presidencia de la jueza Celia Maldonado, donde el imputado reconoció su responsabilidad. Fue condenado por lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma, en concurso real. Además, la magistrada unificó esta pena con una condena previa de seis meses de prisión efectiva dictada en abril de 2026, por lo que deberá cumplir una pena única de un año en el Servicio Penitenciario Provincial.

Un prontuario cargado de antecedentes

El nombre de Escalante ya era conocido por la Policía y la Justicia. En marzo de este año había sido detenido por el robo de una caja fuerte con unos 3 millones de pesos en un frigorífico de Concepción, hecho que había sido planificado tras una visita previa al local simulando ser cliente.

Su prontuario incluye también una condena en 2024 a un año y medio de prisión efectiva por un violento robo en Santa Lucía, además de su vinculación con otros hechos contra la propiedad, como el robo de una caja fuerte con una suma millonaria en Pocito en 2023. Incluso, llegó a protagonizar una fuga de una dependencia policial junto a otro detenido.

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