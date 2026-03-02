lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El robo se produjo el 23 de febrero pasado en una distribuidora de carne de Concepción. El sospechoso fue detenido el viernes último. Lo identificaron porque horas antes había ido al negocio a hacer preguntas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.

Uno de los presuntos autores del robo de 3.000.000 de pesos en una conocida abastera de carne de Concepción fue llevado a Tribunales y quedó preso con prisión preventiva por el plazo de un mes. El hombre fue detenido después de que lo reconocieran como la persona que días antes había ido a la distribuidora a pedir presupuesto.

Lee además
un ladron admitio que entro a una casa en santa lucia para hacer sus necesidades y, de paso, robar
Flagrancia

Un ladrón admitió que entró a una casa en Santa Lucía para hacer sus necesidades y, de paso, robar
Imagen ilustrativa
Escruche

Albardón: entraron a la casa de un policía retirado y se llevaron una pistola y municiones

La audiencia se realizó ante el juez de garantías Federico Rodríguez, quien resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la medida cautelar contra Cristian Rodrigo Escalante, imputado por el delito de robo simple. La investigación está a cargo de los fiscales Miguel Gay y Alejandro Mattar, y del ayudante fiscal José Luis Salinas, de la UFI Delitos contra la Propiedad. En la causa hay un prófugo, señalado como el supuesto cómplice de Escalante, por lo que la pesquisa continúa abierta.

image

Según expuso la fiscalía, el hecho ocurrió el 23 de febrero pasado, alrededor de las 2:36 de la madrugada, en el frigorífico Abastera del Valle, ubicado sobre el lateral norte de Circunvalación, en Concepción. De acuerdo con la reconstrucción, Escalante y otro sujeto ingresaron con los rostros cubiertos, forzaron el portón del establecimiento y la puerta de una oficina, y sustrajeron una caja fuerte que contenía aproximadamente 3 millones de pesos y una chequera con cerca de 50 cheques.

image
Juez de garantías Federico Rodríguez.

Juez de garantías Federico Rodríguez.

Uno de los elementos clave para identificar a Escalante fue que el 21 de febrero, dos días antes del robo, se presentó en el local junto a otro hombre con la excusa de consultar precios para una compra importante, con la supuesta intención de abrir un negocio. Esa visita quedó registrada por las cámaras de seguridad y, tras el análisis de las imágenes, surgieron las sospechas contra él y su acompañante. Su contextura física coincide con la del ladrón que ingresó al comercio y, además, en el procedimiento se secuestraron prendas de vestir idénticas a las que usaba uno de los delincuentes en los videos.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación, especialmente porque aún hay un prófugo que no fue identificado. Finalmente, el juez Rodríguez dispuso un mes de prisión preventiva para el imputado y fijó un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: quiso robarle el celular a un joven con un cuchillo y un arma y terminó preso

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas

Una esquina céntrica de San Juan, otra vez escenario de un choque

Detuvieron en La Rioja a un pasajero que tenía cocaína en su cintura: viajaba en un colectivo que iba a pasar por San Juan

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a supuestos inversores y los imputan por mas de 30 estafas: la mayoria de las victimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar