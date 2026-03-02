Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

Uno de los presuntos autores del robo de 3.000.000 de pesos en una conocida abastera de carne de Concepción fue llevado a Tribunales y quedó preso con prisión preventiva por el plazo de un mes. El hombre fue detenido después de que lo reconocieran como la persona que días antes había ido a la distribuidora a pedir presupuesto.

La audiencia se realizó ante el juez de garantías Federico Rodríguez , quien resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la medida cautelar contra Cristian Rodrigo Escalante , imputado por el delito de robo simple. La investigación está a cargo de los fiscales Miguel Gay y Alejandro Mattar, y del ayudante fiscal José Luis Salinas , de la UFI Delitos contra la Propiedad. En la causa hay un prófugo, señalado como el supuesto cómplice de Escalante, por lo que la pesquisa continúa abierta.

image

Según expuso la fiscalía, el hecho ocurrió el 23 de febrero pasado, alrededor de las 2:36 de la madrugada, en el frigorífico Abastera del Valle, ubicado sobre el lateral norte de Circunvalación, en Concepción. De acuerdo con la reconstrucción, Escalante y otro sujeto ingresaron con los rostros cubiertos, forzaron el portón del establecimiento y la puerta de una oficina, y sustrajeron una caja fuerte que contenía aproximadamente 3 millones de pesos y una chequera con cerca de 50 cheques.

image Juez de garantías Federico Rodríguez.

Uno de los elementos clave para identificar a Escalante fue que el 21 de febrero, dos días antes del robo, se presentó en el local junto a otro hombre con la excusa de consultar precios para una compra importante, con la supuesta intención de abrir un negocio. Esa visita quedó registrada por las cámaras de seguridad y, tras el análisis de las imágenes, surgieron las sospechas contra él y su acompañante. Su contextura física coincide con la del ladrón que ingresó al comercio y, además, en el procedimiento se secuestraron prendas de vestir idénticas a las que usaba uno de los delincuentes en los videos.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación, especialmente porque aún hay un prófugo que no fue identificado. Finalmente, el juez Rodríguez dispuso un mes de prisión preventiva para el imputado y fijó un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria.