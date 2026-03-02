Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas

Un intento de robo terminó con una condena de cumplimiento efectivo en Chimbas . Este lunes se conoció que un hombre fue enviado a prisión luego de intentar robar productos de higiene personal de un supermercado y ser descubierto por el sistema de cámaras de seguridad.

Todo ocurrió el viernes, cerca de las 11:12 horas. Según informaron fuentes judiciales, Juan de Dios Gutiérrez tomó de las góndolas un shampoo Dove de 400 ml, un acondicionador de la misma marca y una crema humectante Nivea, también de 400 ml. En total, la mercadería tenía un valor de $26.897.

De acuerdo a la investigación, el hombre escondió los productos entre sus prendas y cruzó la línea de cajas sin abonarlos. Sin embargo, su maniobra había sido advertida por el personal de seguridad a través de las cámaras, por lo que fue interceptado antes de salir del local.

Ante el reclamo, Gutiérrez sacó los artículos de entre su ropa y los empleados llamaron al 911. Minutos después llegó la Policía y quedó aprehendido en el lugar.

El caso se tramitó bajo el sistema de Flagrancia. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, fue condenado a dos meses de prisión efectiva, por ser reincidente.