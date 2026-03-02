lunes 2 de marzo 2026

¡De los pelos!

Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas

El hecho ocurrió el viernes al mediodía. El hombre intentó llevarse productos de higiene personal sin pagar, fue descubierto por las cámaras y terminó condenado a dos meses de prisión efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un intento de robo terminó con una condena de cumplimiento efectivo en Chimbas. Este lunes se conoció que un hombre fue enviado a prisión luego de intentar robar productos de higiene personal de un supermercado y ser descubierto por el sistema de cámaras de seguridad.

Todo ocurrió el viernes, cerca de las 11:12 horas. Según informaron fuentes judiciales, Juan de Dios Gutiérrez tomó de las góndolas un shampoo Dove de 400 ml, un acondicionador de la misma marca y una crema humectante Nivea, también de 400 ml. En total, la mercadería tenía un valor de $26.897.

De acuerdo a la investigación, el hombre escondió los productos entre sus prendas y cruzó la línea de cajas sin abonarlos. Sin embargo, su maniobra había sido advertida por el personal de seguridad a través de las cámaras, por lo que fue interceptado antes de salir del local.

Ante el reclamo, Gutiérrez sacó los artículos de entre su ropa y los empleados llamaron al 911. Minutos después llegó la Policía y quedó aprehendido en el lugar.

El caso se tramitó bajo el sistema de Flagrancia. Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, fue condenado a dos meses de prisión efectiva, por ser reincidente.

