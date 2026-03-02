lunes 2 de marzo 2026

Gendarmería

Detuvieron en La Rioja a un pasajero que tenía cocaína en su cintura: viajaba en un colectivo que iba a pasar por San Juan

El operativo fue realizado por Gendarmería sobre la Ruta 38. El micro, proveniente de Orán y con destino final Mendoza, debía pasar por territorio sanjuanino. El can “Eva” marcó al pasajero y hallaron más de un kilo de cocaína adosado a su cuerpo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un pasajero de un colectivo de larga distancia fue detenido en La Rioja tras descubrirse que transportaba más de un kilo de cocaína oculto en su cintura. El micro tenía como destino final Mendoza y, según confirmaron fuentes de Gendarmería, debía atravesar San Juan durante su recorrido.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 391 de la Ruta Nacional 38, donde efectivos del Grupo “Talamuyuna”, dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, realizaban controles vehiculares de rutina.

image

El colectivo provenía de Orán, Salta, cuando fue interceptado por los uniformados. En medio de la inspección, el can antinarcóticos “Eva” reaccionó ante uno de los pasajeros y alertó a su guía sobre la posible presencia de estupefacientes.

Frente a la señal del animal, los gendarmes realizaron una requisa sobre el involucrado. Allí constataron que el hombre llevaba adosados a la altura de la cintura dos paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla, que contenían una sustancia blancuzca.

image

La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1 kilo 114 gramos.

Intervino el Juzgado Federal de La Rioja, que ordenó el secuestro de la droga y dispuso la detención del ciudadano, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

