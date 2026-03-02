lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Tenía 81 años y falleció tras ser empujado en medio de un forcejeo mientras se desarrollaba el tradicional festejo de carnaval del club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El tradicional baile de carnaval que se celebraba en Club Ausonia terminó de manera trágica en la madrugada del domingo, cuando un hombre de 81 años falleció después de desplomarse durante un altercado entre un adolescente y personal de seguridad del lugar.

Lee además
Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira
tremendo choque en inmediaciones del parque de mayo: un uber choco con una moto y termino estrellado contra una palmera
En Capital

Tremendo choque en inmediaciones del Parque de Mayo: un Uber chocó con una moto y terminó estrellado contra una palmera

Según fuentes judiciales, el episodio se produjo casi al final de la velada. En medio de una gresca que involucró a varios jóvenes y adultos, se decidió retirar del predio a un menor de 16 años. En el forcejeo que siguió, el hombre, identificado posteriormente como Ignacio Pablo Vitale, habría sido rozado o empujado accidentalmente, lo que provocó que cayera de espaldas y se golpeara con fuerza la cabeza contra el suelo.

Vitale, conocido como “Pablito” entre los allegados, fue trasladado rápidamente al hospital tras el incidente, pero falleció cerca del mediodía del mismo domingo debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El hombre era un histórico colaborador de la entidad. Se encontraba fuertemente vinculado al club y había formado parte de distintas comisiones directivas, desempeñándose incluso en la Junta Fiscalizadora. Era una figura muy querida por la comunidad, asistía con frecuencia a las actividades y dedicó gran parte de su vida a trabajar institucionalmente por la institución.

La noticia generó consternación entre socios y vecinos, quienes destacaron el compromiso de Vitale con el club y lamentaron profundamente su fallecimiento.

La causa quedó bajo investigación judicial. Desde el Juzgado de Menores se explicó que se realizará la declaración indagatoria al adolescente y a otros testigos en los próximos días para determinar las circunstancias precisas del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Entró a una casa con total impunidad y se llevó un celular en Rivadavia

En Chimbas, detuvieron a dos hombres tras desbaratar una banda narco y secuestraron medio kilo de cocaína, armas y casi $600.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan