Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

El tradicional baile de carnaval que se celebraba en Club Ausonia terminó de manera trágica en la madrugada del domingo, cuando un hombre de 81 años falleció después de desplomarse durante un altercado entre un adolescente y personal de seguridad del lugar.

Según fuentes judiciales, el episodio se produjo casi al final de la velada. En medio de una gresca que involucró a varios jóvenes y adultos, se decidió retirar del predio a un menor de 16 años. En el forcejeo que siguió, el hombre, identificado posteriormente como Ignacio Pablo Vitale, habría sido rozado o empujado accidentalmente, lo que provocó que cayera de espaldas y se golpeara con fuerza la cabeza contra el suelo.

Vitale, conocido como “Pablito” entre los allegados, fue trasladado rápidamente al hospital tras el incidente, pero falleció cerca del mediodía del mismo domingo debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El hombre era un histórico colaborador de la entidad. Se encontraba fuertemente vinculado al club y había formado parte de distintas comisiones directivas, desempeñándose incluso en la Junta Fiscalizadora. Era una figura muy querida por la comunidad, asistía con frecuencia a las actividades y dedicó gran parte de su vida a trabajar institucionalmente por la institución.

La noticia generó consternación entre socios y vecinos, quienes destacaron el compromiso de Vitale con el club y lamentaron profundamente su fallecimiento.

La causa quedó bajo investigación judicial. Desde el Juzgado de Menores se explicó que se realizará la declaración indagatoria al adolescente y a otros testigos en los próximos días para determinar las circunstancias precisas del hecho.