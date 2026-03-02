lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Los señalados son Francisco Ontiveros y Brisa Ocampos y ambos fueron aprehendidos el pasado viernes. Entre los damnificados habría familiares y amigos. El perjuicio llegaría a los $138.000.000. Les dictaron prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.29.58

La Justicia sanjuanina investiga una millonaria red de estafas que operaba bajo una sofisticada fachada de solvencia. Los imputados, Francisco Ontiveros y Brisa Ocampo, están acusados de liderar una serie de defraudaciones continuadas a través de firmas de fantasía denominadas "Green House" y "Green House Fintech". Según la investigación, los señalados captaban capitales prometiendo retornos grandes de entre el 4% y el 6% semanal, llegando incluso a ofrecer un 20% mensual.

Lee además
el sueno para la casona de avenida rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
A casi dos meses del desalojo

El sueño para la casona de Avenida Rawson: ahora buscan la llegada de inversores extranjeros
aseguran que la megaestafa de branka motors seria de $500.000.000: los tres imputados seguiran presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

El fiscal Eduardo Gallastegui de UFI Delitos Informáticos y Estafas destacó que la maniobra se sustentaba en un fuerte despliegue de simulación. Los sospechosos habían establecido locales físicos en Santa Lucía y Capital para generar confianza en los inversores. Sin embargo, se constató que la empresa no poseía CUIT ni registro impositivo alguno; todas las transferencias y contratos se realizaban a nombre personal de los dos imputados.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.29.57

La captación de clientes se daba principalmente en círculos íntimos: amigos de la infancia, familiares y, de manera muy marcada, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos. Los acusados aprovechaban estos vínculos religiosos para expandir el esquema, ofreciendo "contratos en espejo" donde prometían duplicar la inversión inicial si los damnificados incorporaban a nuevos aportantes.

Para justificar el origen de las ganancias, Ontiveros y Ocampo aseguraban a sus víctimas que el dinero era invertido en empresas mineras sanjuaninas y firmas de capitales externos. No obstante, nunca se presentaron pruebas de dichas operaciones. El control de los supuestos rendimientos se enviaba semanalmente a través de formularios de Excel sin firma ni respaldo legal.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.29.56
Juez de Garant&iacute;as Federico Rodr&iacute;guez

Juez de Garantías Federico Rodríguez

El engaño incluía la recepción no solo de pesos y dólares, sino también de vehículos. Entre los bienes entregados por las víctimas figuran una Citroën Picasso, una Ford Explorer y motocicletas Yamaha FZ.

Tras el pedido de Fiscalía, el juez de Garantías Federico Rodríguez le dictó la prisión preventiva por el plazo de 45 días, que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. Dio el plazo de 1 años de investigación penal preparatoria. Además, los embargó con $200 millones a cada uno y les inhibió los bienes.

El colapso de la estafa

A partir de septiembre de 2025 comenzó un proceso de dilación en las devoluciones. Ante los reclamos, los imputados ofrecían planes de pago sin solvencia alguna, intentando cancelar deudas con motos usadas, autos con motores rotos o incluso entregando los mismos vehículos que otros inversores habían aportado previamente.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 10.29.57 (1)

Hasta la fecha, existen 31 denuncias formales que acumulan un perjuicio de 138 millones de pesos. La situación se agravó con la entrega de cheques que fueron rebotados por falta de fondos. Si bien un grupo mínimo de personas logró recuperar parte de su capital -maniobra utilizada para mantener la apariencia de legalidad-, la gran mayoría de los feligreses y allegados perdieron sus ahorros; expresó el fiscal en la audiencia de formalización de este lunes.

En desarrollo.-

Temas
Seguí leyendo

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Tremendo choque en inmediaciones del Parque de Mayo: un Uber chocó con una moto y terminó estrellado contra una palmera

Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Te Puede Interesar

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento
Columna

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Carla Morel y Manu Armoa, días atrás disfrutando de un paseo por Abu Dabi.
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"

Los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino
Reclamo salarial

Los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino