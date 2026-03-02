Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Un hecho de violencia al volante ocurrió este sábado por la mañana cerca de la esquina de Jujuy y San Luis, en Capital. El conductor de una camioneta, aparentemente sin motivo alguno, abolló de una patada un auto que estaba estacionado delante de él.

La titular de dicho rodado dio a conocer a Tiempo de San Juan la situación y expresó en todo momento que dejó su unidad estacionada, explicando que puede que la haya ubicado muy cerca de la camioneta, pero juró que no la tocó.

En el video se puede ver que la mujer estaciona su auto rojo y que lo deja muy pegado a la pick-up para luego irse. A ella, en la grabación (que fue aportada por un vecino), se le escucha decir que no lo había tocado.

Después de unos minutos, el dueño del vehículo de mayor porte vuelve al lugar. Mira la parte delantera de su camioneta y le propina una patada al auto, provocándole un abollón. Luego se sube a su rodado y se va.

Mirá el video:

La dueña del vehículo pide colaboración para dar con el paradero del responsable.