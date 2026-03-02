lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa

Este episodio ocurrió en la esquina de Jujuy y San Luis el pasado sábado. Los propietarios del vehículo quieren dar con el conductor de la camioneta. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto camioneta

Un hecho de violencia al volante ocurrió este sábado por la mañana cerca de la esquina de Jujuy y San Luis, en Capital. El conductor de una camioneta, aparentemente sin motivo alguno, abolló de una patada un auto que estaba estacionado delante de él.

Lee además
Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa
un hombre termino preso por robar un insolito botin en un conocido frigorifico de capital
Flagrancia

Un hombre terminó preso por robar un insólito botín en un conocido frigorífico de Capital

La titular de dicho rodado dio a conocer a Tiempo de San Juan la situación y expresó en todo momento que dejó su unidad estacionada, explicando que puede que la haya ubicado muy cerca de la camioneta, pero juró que no la tocó.

En el video se puede ver que la mujer estaciona su auto rojo y que lo deja muy pegado a la pick-up para luego irse. A ella, en la grabación (que fue aportada por un vecino), se le escucha decir que no lo había tocado.

Después de unos minutos, el dueño del vehículo de mayor porte vuelve al lugar. Mira la parte delantera de su camioneta y le propina una patada al auto, provocándole un abollón. Luego se sube a su rodado y se va.

Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Violencia en Capital: dejó el auto estacionado y recibió una patada que le abolló la chapa Este episodio ocurrió en la esquina de Jujuy y San Luis el pasado sábado. Los propietarios del vehículo quieren dar con el conductor de la camioneta. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #capital #violencia #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

La dueña del vehículo pide colaboración para dar con el paradero del responsable.

Temas
Seguí leyendo

Tiene 79 años, la atropellaron cuando intentaba cruzar la calle y ahora lucha por su vida

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Una cocinera se quemó con aceite hirviendo en un club de Capital: está internada

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Tremendo choque en inmediaciones del Parque de Mayo: un Uber chocó con una moto y terminó estrellado contra una palmera

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan