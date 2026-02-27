viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Un hombre terminó preso por robar un insólito botín en un conocido frigorífico de Capital

Además amenazó a los efectivos que lo atraparon diciéndoles que los iba a matar cuando saliera del penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo napoli

Un insólito intento de hurto, pero con un desenlace violento, terminó con un hombre detenido y a disposición de Flagrancia. El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero, alrededor de las 19:40, en el interior del Supermercado Napoli tienda de frío, ubicado en calle Pueyrredón, en Capital.

Lee además
A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro
muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a calingasta
Tragedia

Muere un hombre tras un impactante vuelco en la ruta camino a Calingasta

El ladrón fue detenido por personal policial del supermercado. Este fue identificado como Franco Eber Ginsberg Molina (33). La calificación legal provisoria en su contra es de tentativa de hurto y amenazas simples.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el sospechoso ingresó al comercio y tomó de un exhibidor dos blíster de afeitadoras Gillette Mach 3, que colocó en un canasto. Luego agregó otros productos y se dirigió hacia la "CAJA 1". Sin embargo, antes de abonar dejó el canasto con la mercadería visible y manifestó que saldría a buscar su tarjeta de débito para pagar, cruzando la línea de cajas y retirándose del salón de ventas.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 07.44.40 (1)

El encargado de las líneas de caja, que había observado cuando el hombre tomó las afeitadoras y advirtió que no estaban dentro del canasto dejado en la caja, dio aviso inmediato al guardia de seguridad. El vigilador salió tras él y lo interceptaron en el exterior del estacionamiento, donde se produjo un forcejeo. Con la colaboración de un agente, consiguieron reducirlo y aprehenderlo. En medio del forcejeo, el acusado arrojó al suelo los dos blíster que intentaba sustraer, cuyo valor total asciende a 28.000 pesos.

Una vez reducido, el hombre profirió amenazas contra el guardia, manifestándole que cuando saliera del penal lo iría a buscar para golpearlo, lo que motivó la imputación adicional por amenazas simples. Personal policial dio intervención y minutos después se ordenó iniciar el procedimiento de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Imputan y le prohíben manejar al hombre que atropelló y mató a un jubilado en Plaza La Joroba

Se quitó la vida en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para "mandarle un mensaje a la mamá"

Un hombre no quiso a asistir a su esposa con ELA y, tras una discusión, agredió a su hija

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

A pesar que había un acuerdo entre Fiscalía y defensa por un hecho en Flagrancia, un juez se declaró incompetente

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.
Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

Te Puede Interesar

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo
Estrategia

El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo

Los detalles del plan que busca agilizar los trámites para habilitar empresas en San Juan
Programa

Los detalles del plan que busca agilizar los trámites para habilitar empresas en San Juan

Mariana Castro Cánovas es la nueva presidenta Interina del Consejo Provincial de Diversidad de San Juan.
Designación

Una reconocida activista trans, la nueva presidenta del Consejo Provincial de Diversidad en San Juan

Tensión en el centro porteño por las protestas contra la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad
Corridas y gas pimienta

Tensión en el centro porteño por las protestas contra la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad