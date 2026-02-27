Un hombre terminó preso por robar un insólito botín en un conocido frigorífico de Capital

Un insólito intento de hurto, pero con un desenlace violento, terminó con un hombre detenido y a disposición de Flagrancia. El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero, alrededor de las 19:40, en el interior del Supermercado Napoli tienda de frío, ubicado en calle Pueyrredón, en Capital.

El ladrón fue detenido por personal policial del supermercado. Este fue identificado como Franco Eber Ginsberg Molina (33) . La calificación legal provisoria en su contra es de tentativa de hurto y amenazas simples.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el sospechoso ingresó al comercio y tomó de un exhibidor dos blíster de afeitadoras Gillette Mach 3, que colocó en un canasto. Luego agregó otros productos y se dirigió hacia la "CAJA 1". Sin embargo, antes de abonar dejó el canasto con la mercadería visible y manifestó que saldría a buscar su tarjeta de débito para pagar, cruzando la línea de cajas y retirándose del salón de ventas.

El encargado de las líneas de caja, que había observado cuando el hombre tomó las afeitadoras y advirtió que no estaban dentro del canasto dejado en la caja, dio aviso inmediato al guardia de seguridad. El vigilador salió tras él y lo interceptaron en el exterior del estacionamiento, donde se produjo un forcejeo. Con la colaboración de un agente, consiguieron reducirlo y aprehenderlo. En medio del forcejeo, el acusado arrojó al suelo los dos blíster que intentaba sustraer, cuyo valor total asciende a 28.000 pesos.

Una vez reducido, el hombre profirió amenazas contra el guardia, manifestándole que cuando saliera del penal lo iría a buscar para golpearlo, lo que motivó la imputación adicional por amenazas simples. Personal policial dio intervención y minutos después se ordenó iniciar el procedimiento de Flagrancia.