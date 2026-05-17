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Una bestia

Tobías Martínez histórico: ganó en TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC

El sanjuanino brilló en La Plata, logró su primera victoria en TC Pick Up después de 21 carreras y alcanzó un récord inédito en el automovilismo argentino: es el único piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tobías Martínez volvió a hacer historia grande para el automovilismo sanjuanino. Este domingo se quedó con la final de la quinta fecha del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y alcanzó una marca inédita, al transformarse en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC.

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El piloto sanjuanino dominó de punta a punta a bordo de su Chevrolet S10 y consiguió su primera victoria en la especialidad luego de 21 carreras disputadas.

La competencia comenzó con Martínez y Mariano Werner compartiendo la primera fila. Desde la largada, el sanjuanino tomó el liderazgo y logró sostener la presión constante del entrerriano durante gran parte de la carrera.

Werner intentó atacarlo en los primeros giros, pero luego comenzó a sufrir problemas en los frenos de su camioneta y perdió rendimiento. Esa situación fue aprovechada por Gastón Mazzacane, quien avanzó al segundo puesto.

Sin errores y con un ritmo sólido, el piloto local lideró las 20 vueltas de la final y terminó cruzando primero la bandera a cuadros para desatar el festejo del equipo sanjuanino.

“Estoy muy feliz. Venía de una temporada no muy buena, así que esto compensa todo. Le agradezco al equipo porque es más que una victoria para mí. Hace mucho no estaba adelante”, expresó el piloto tras la carrera.

Detrás del sanjuanino finalizaron Mazzacane y Werner, quien igualmente logró subirse al podio y quedó como nuevo líder del campeonato.

Así terminó la final en La Plata

1- Tobías Martínez

2- Gastón Mazzacane

3- Mariano Werner

4- Ignacio Fain

5- Otto Fritzler

Con esta victoria histórica, Martínez sigue consolidando una carrera brillante dentro del automovilismo nacional y suma otro capítulo inolvidable para el deporte sanjuanino.

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