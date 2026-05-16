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Fútbol local

Desamparados le ganó a Colón, se quedó con la finalísima y jugará el Regional Amateur

El Víbora se impuso 1-0 con gol de Omar Benavides en el complemento y abrochó el pasaje a la competencia federal que arrancará en octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Imagen ilustrativa

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Desamparados cumplió y se quedó con el partido más importante. El Víbora venció 1-0 a Colón en el estadio de Atlético Trinidad, se adjudicó la finalísima y selló su clasificación al Regional Amateur que comenzará dentro de unos meses.

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Foto: Prensa Desamparados.
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El único gol del partido llegó en el complemento por medio de Omar Benavides, que rompió el cero cuando el encuentro estaba cerrado y le dio a su equipo el envión definitivo para cerrar el juego. Encaró pese a la carga del defensor Merengue y sacó un zapatazo que definió la historia.

Con este resultado, Desamparados se metió en el certamen y ahora empieza a preparar el desafío que se viene en octubre. Ahora se vienen los playoff y el Víbora quiere volver a ser protagonista.

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