Desamparados le ganó a Colón, se quedó con la finalísima y jugará el Regional Amateur

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Desamparados cumplió y se quedó con el partido más importante. El Víbora venció 1-0 a Colón en el estadio de Atlético Trinidad, se adjudicó la finalísima y selló su clasificación al Regional Amateur que comenzará dentro de unos meses.

El único gol del partido llegó en el complemento por medio de Omar Benavides, que rompió el cero cuando el encuentro estaba cerrado y le dio a su equipo el envión definitivo para cerrar el juego. Encaró pese a la carga del defensor Merengue y sacó un zapatazo que definió la historia.

Con este resultado, Desamparados se metió en el certamen y ahora empieza a preparar el desafío que se viene en octubre. Ahora se vienen los playoff y el Víbora quiere volver a ser protagonista.

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