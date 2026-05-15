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Otra corona

Otra corona para el sanjuanino: Mati Sánchez gritó campeón con el Montpellier y se adueñó del vóley de Francia

El ex canterano de Obras fue una de las máximas figuras en el triunfo que lo consagró campeón de la Liga Nacional de vóley tras vencer a Poitiers por 3-0 en la final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Y el montpe ya salió campeón y el montpe ya salió campeón!Campeones de Francia 🥇🏆Hermosa tempo
Y el montpe ya salió campeón y el montpe ya salió campeón!Campeones de Francia 🥇🏆Hermosa tempo (3)
Y el montpe ya salió campeón y el montpe ya salió campeón!Campeones de Francia 🥇🏆Hermosa tempo (2)
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De la mano de los argentinos Matías Sánchez, Ezequiel Palacios y Tomás López, Montpellier se proclamó este viernes campeón de la Liga Nacional masculina de vóley en Francia.

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La final ante Poitiers se definió con un contundente 3-0 que repitió el marcador del primer partido jugado el sábado pasado y dejó sin opciones al rival.

La victoria de este viernes tuvo parciales de 25-15, 25-17 y 25-15 y se consumó en el Palacio de los Deportes Jacques Chaban Delmas.

El equipo subcampeón contó en su formación con Franco Massimino, nuevo líbero de la Selección Argentina, quien se ganó el puesto tras la salida del histórico Santiago Danani.

Los tres argentinos fueron parte importante de la consagración de su equipo:

-El sanjuanino “Mati” Sánchez es considerado uno de los mejores armadores de la liga y logró su 3° trofeo internacional.

-El rosarino López fue el MVP de la liga francesa de vóley y completo su palmares en dicho país, al ganar la Liga, la Copa y la Supercopa.

-El formoseño Palacios es el capitán del equipo y logró 4º título conquistado con la camiseta del Montpellier.

Esta nueva conquista fue el noveno título para el Montpellier tras los alcanzados en 1947, 1949, 1950, 1951, 1972, 1973, 1975 y 2022. Se convierten así, en el segundo equipo más laureado en Francia, solo por detrás del Cannes y el Tours, con diez títulos cada uno.

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