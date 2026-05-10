El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

Los futboleros de ley suelen decir que la vida es eso que sucede cada cuatro años. Pero en algunos casos, como el de Alejandro Lorenzo, ese refrán cobra un doble sentido. El Mundial no únicamente lo espera por el torneo y las ganas de ver triunfar a la Selección argentina: también aguarda el momento exacto en que Panini lanza las figuritas y comienza otra aventura de sobres, listas, repetidas y búsquedas inquietantes. Esta vez, el sanjuanino volvió a ir un paso más allá. En apenas cinco días consiguió completar todas las pegatinas del álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 .

Prepará el bolsillo El álbum del Mundial ya se consigue, pero completarlo no es nada barato: cuánto cuesta llenarlo

El encuentro con Tiempo de San Juan fue casi una exposición privada de reliquias futboleras. Sobre la mesa aparecieron los álbumes completos de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de ediciones especiales, láminas inéditas y un álbum del próximo Mundial que, aunque todavía no tiene las figuritas pegadas, ya está totalmente completo. Alejandro explicó que espera la llegada de la edición tapa dura para recién ahí terminar el ritual definitivo.

El 30 de abril fue una fecha marcada en rojo para Alejandro y para cientos de coleccionistas sanjuaninos. Ese día comenzó oficialmente la venta de figuritas y, apenas pudo, salió a comprar sobres como si se tratara de una carrera contra el tiempo.

“Creo ser el primero en San Juan en haber llenado el álbum”, contó. “Creo ser el primero en San Juan en haber llenado el álbum”, contó.

La hazaña no fue menor, ya que compró 235 sobres. Algunos en supermercados y otros a través de ventas online. El cálculo final rondó entre 470 mil y 490 mil pesos, aunque asegura que la ansiedad pudo más que cualquier cuenta. “Pensé que en San Juan iban a tardar más en llegar las figus, pero al otro día ya estaban en los supermercados. Ahí me ganó la ansiedad y me fui con mi hija a comprar”, recordó. Ese impulso terminó convirtiéndose en una maratón familiar de figuritas, sobres abiertos sobre la mesa y listas de faltantes tachadas a toda velocidad.

Embed - El sanjuanino que consiguió llenar el álbum del mundial 2026 ¡en cinco días!

La figurita más difícil y la suerte de Gabriel (gracias a Tiempo)

Entre los coleccionistas, la verdadera obsesión pasa por otras piezas más difíciles de encontrar. Y justamente una de ellas apareció durante la entrevista con este diario.

Mientras Alejandro mostraba sus álbumes y reliquias mundialistas en un centro comercial sanjuanino, apareció Gabriel Toledo, otro de los referentes del grupo local de coleccionistas. Ambos administran comunidades en Facebook y WhatsApp donde cientos de sanjuaninos intercambian figuritas cada cuatro años.

En medio de la charla, el equipo de Tiempo de San Juan decidió abrir un paquete de figuritas casi como una cábala improvisada. Nadie esperaba demasiado. Pero entre las siete apareció una de las más buscadas por los coleccionistas: la famosa figurita “00”, que trata de una ilustración icónica de Panini.

Gabriel no dudó ni un segundo. Apenas la vio, la agarró inmediatamente y agradeció la sorpresa.

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Emma, la gran compañera y la emoción del día que les tocó Messi

Aunque Alejandro es la cara visible de la colección, nunca estuvo solo en el proceso. En este Mundial lo acompañó Emma, su hija más pequeña, quien se convirtió en una pieza clave de la búsqueda.

La escena que más recuerda ocurrió dentro del auto, cuando finalmente apareció la figurita de Lionel Messi. Emma gritó de emoción apenas vio al capitán argentino salir del sobre. Pero lejos de dramatizar el hallazgo, Alejandro y Gabriel se rieron al explicar que, en realidad, Messi no es la figurita más difícil.

“A Messi, el que no la tiene pegada en el álbum, la tiene en el celular o en un cuaderno”, expresaron. “A Messi, el que no la tiene pegada en el álbum, la tiene en el celular o en un cuaderno”, expresaron.

Un ritual que no distingue edades

Lejos de ser un hobby exclusivo de chicos, el fenómeno de las figuritas mundialistas reúne personas de todas las edades y profesiones. El grupo que integra Alejandro tiene actualmente 183 miembros sanjuaninos: hay abogados, médicos, contadores, empleados judiciales, padres, madres y chicos que encuentran en cada Mundial una excusa perfecta para compartir.

Todo comenzó formalmente en Brasil 2014, aunque Alejandro reconoce que la obsesión viene desde la infancia. “Cuando sos chico dependés de que tus viejos te compren figuritas. Cuando crecés, ya podés darte ese gusto vos mismo”, explicó.

Desde entonces, cada Mundial funciona como un ritual. Sacar los álbumes viejos, volver a mirar qué jugadores estuvieron, cuáles faltaron y revivir momentos específicos de cada torneo. Desde entonces, cada Mundial funciona como un ritual. Sacar los álbumes viejos, volver a mirar qué jugadores estuvieron, cuáles faltaron y revivir momentos específicos de cada torneo.

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Las joyas de una colección única

Además de los álbumes completos, Alejandro guarda piezas especiales que considera verdaderos tesoros. Entre ellas aparece una plancha inédita lanzada tras la consagración argentina en Qatar 2022, acompañada por una figurita exclusiva.

También conserva una edición limitada del álbum de Qatar con la inscripción “Argentina Campeón”, además de álbumes tapa dura cerrados y otros completos, pero sin pegar.

Para muchos coleccionistas, un álbum sin figuritas pegadas puede tener incluso más valor que uno terminado. Alejandro lo sabe y por eso todavía no decidió pegar las del Mundial 2026.

“Estoy esperando el álbum tapa dura porque le da otra mística”, aseguró. “Estoy esperando el álbum tapa dura porque le da otra mística”, aseguró.

Cada cuatro años, esos álbumes vuelven a salir de cajas, estantes y bibliotecas. Se convierten otra vez en recuerdos tangibles de partidos, goles y momentos compartidos en familia.

Y aunque entre bromas le preguntaron si vendería toda la colección a cambio de una fortuna, Alejandro lo tiene claro. Más allá del dinero, esas figuritas representan otra cosa. Son tiempo, memoria y un ritual que, para él y cientos de sanjuaninos, empieza mucho antes del pitazo inicial del Mundial.