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El álbum del Mundial ya se consigue, pero completarlo no es nada barato: cuánto cuesta llenarlo

El cálculo se basa en 140 sobres, aunque el gasto real puede ser mayor por las figuritas repetidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La llegada de las figuritas oficiales de la FIFA World Cup 2026 ya empieza a sentirse en todo el país y genera un marcado movimiento en el comercio minorista. Como ocurre en cada previa mundialista, el fenómeno trasciende a los coleccionistas y se convierte en un motor clave de ventas para kioscos y tiendas de cercanía.

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Desde el lanzamiento, se registra un incremento sostenido en la circulación de consumidores en puntos de venta estratégicos, impulsado tanto por fanáticos del fútbol como por familias que vuelven a adoptar la tradición de completar el álbum.

En cuanto a los precios actuales de mercado, el álbum en su versión estándar se ubica en torno a los $15.000, mientras que la edición tapa dura alcanza los $25.000. En tanto, la versión especial con tapa dorada llega a los $30.000. Por su parte, cada sobre de figuritas, que contiene cinco unidades, tiene un valor aproximado de $2.000.

El costo de completar la colección no es menor. Según estimaciones, se requieren al menos 140 sobres para llenar el álbum, lo que implica una inversión base de $280.000. Sin embargo, este cálculo representa un escenario ideal sin figuritas repetidas, por lo que en la práctica el gasto final suele ser considerablemente mayor.

Más allá del esfuerzo económico, el fenómeno vuelve a instalar espacios de intercambio entre coleccionistas, ya sea en plazas, escuelas o redes sociales, lo que aporta una dinámica social que trasciende el consumo. En este contexto, el lanzamiento no solo impulsa las ventas, sino que también reactiva circuitos de encuentro y participación comunitaria.

De esta manera, las figuritas del Mundial 2026 se consolidan como uno de los principales dinamizadores del comercio minorista en el año, combinando pasión futbolera, tradición y movimiento económico en distintas regiones del país.

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