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¡Santo festejo! Se recibió de licenciado y lo celebró con bombos, trompetas y cantitos de cancha

El joven sanjuanino Matías Lucero terminó la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Congreso y protagonizó un festejo muy particular. Con bombos, trompetas, bengalas verdes y negras y cantitos de cancha, celebró el logro como un verdadero hincha de San Martín.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hay festejos que parecen sacados de una tribuna. Y el que protagonizó este jueves Matías Lucero, un joven sanjuanino que terminó sus estudios universitarios, tuvo todos los ingredientes de una verdadera fiesta futbolera: bombos, trompetas, bengalas y cantitos de cancha.

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En la tarde de este jueves, Matías se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Congreso y decidió celebrar el logro de una manera muy particular. Según contaron desde su entorno a Tiempo de San Juan, el joven es “muy hincha de San Martín” y no quiso dejar de lado su pasión por el Verdinegro en uno de los días más importantes de su vida.

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Por eso, apenas salió de rendir, el festejo tomó clima de cancha. Familiares y amigos lo esperaron con bombos y trompetas, mientras sonaban los clásicos cantitos futboleros, como si el escenario fuera una popular del Hilario Sánchez y no la puerta de una universidad.

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El joven, con sus padres.

El joven, con sus padres.

La escena no pasó desapercibida. Entre abrazos, saltos y cargadas típicas de hinchada, también aparecieron bengalas de humo verde y negro, los colores que identifican al club de Concepción y que tiñeron la celebración de un aire totalmente sanmartiniano.

Todo estuvo pensado alrededor de su fanatismo por el “Santo”. Desde los colores hasta la forma de festejar, el recibimiento mezcló emoción académica y pasión futbolera en una postal que rápidamente llamó la atención entre quienes pasaban por el lugar.

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