jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

"Por miedo, no lo denuncian": la frase que resume el peligroso prontuario de "El Judas", acusado de matar a un hombre en Rawson

El sospechoso de 28 años, señalado como el autor del ladrillazo que terminó con la vida de Cristian Castro, registra antecedentes por delitos contra la propiedad y numerosos expedientes contravencionales. Fuentes oficiales aseguraron a Tiempo de San Juan que “por miedo” muchos vecinos evitaban denunciarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mario Josué Ríos, conocido en el ambiente delictivo como “El Judas”, volvió a quedar en el centro de la escena policial tras ser señalado como el principal acusado por la muerte de Cristian Andrés Castro, el hombre que falleció luego de recibir un ladrillazo en la cabeza en Rawson. Mientras avanza la investigación por homicidio, comenzaron a conocerse más detalles sobre el historial del sospechoso y una frase de fuentes oficiales resume el temor que genera: “Por miedo, no lo denuncian”.

Lee además
Cristian Castro, víctima de un asesinato con un ladrillo.
Tribunales

Confirman que el joven agredido con un ladrillo en Rawson fue víctima de un asesinato
Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

Según explicaron las fuentes a Tiempo de San Juan, Ríos registra antecedentes penales recientes por delitos contra la propiedad y numerosos expedientes contravencionales vinculados a disturbios en la vía pública. “Es muy conocido en el ambiente delictivo”, indicaron desde ámbitos policiales, donde señalaron que en reiteradas ocasiones fue demorado por hechos menores, aunque muchos episodios nunca llegaron a formalizarse judicialmente debido al temor de vecinos y víctimas.

De acuerdo con la información oficial, el prontuario penal más importante que arrastra corresponde a un robo agravado cometido en abril del año pasado. A eso se suma la causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa ocurrida en diciembre pasado, cuando fue detenido tras ingresar al Cementerio San Miguel, en Rawson, para robar materiales de construcción.

Aquella vez, según informaron fuentes policiales, “El Judas” saltó un muro de más de tres metros para entrar al predio ubicado sobre calle Meglioli. Un llamado al 911 alertó sobre la maniobra y efectivos de la Comisaría 35ª y del Comando Radioeléctrico Sur montaron un operativo que terminó con su captura en el barrio Río Blanco, luego de una breve fuga.

Tras ese episodio quedó detenido y fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que recuperó la libertad hace menos de un mes, poco antes del hecho que ahora lo tiene nuevamente detenido, aunque esta vez acusado de homicidio.

El ataque que terminó en tragedia

El caso que hoy investiga la UFI Delitos Especiales ocurrió durante la madrugada del 18 de abril en el interior del barrio Alameda, en Rawson. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Ríos escapaba de efectivos de la Brigada Sur cuando ingresó a la vivienda de Cristian Castro intentando ocultarse.

Siempre de acuerdo con las versiones incorporadas a la causa, en medio de una discusión con el dueño de casa, el sospechoso tomó un ladrillo y le provocó un violento golpe en la cabeza. Aunque Castro permaneció en su domicilio tras la agresión, con el correr de las horas comenzó a descompensarse y finalmente fue trasladado al Hospital Rawson.

Los médicos le diagnosticaron una fisura de cráneo y un derrame cerebral. Permaneció internado varios días en terapia intensiva hasta que murió el pasado 27 de abril. A partir de ese desenlace, la causa cambió su calificación y pasó a investigarse como homicidio.

Temas
Seguí leyendo

Una camioneta terminó sobre la vereda tras un fuerte choque con una moto en Trinidad

Después de tres meses de detención, liberaron a un sujeto de Chimbas que amenazó a las hijastras que pedían ver a su madre

Bolichero golpeado por encargo por barrabravas: los empresarios seguirán siendo investigados a la espera de juicio

Video: así quedó la Planta Recicladora de Jáchal, tras el incendio

Cuatro años de prisión domiciliaria para el autor de la doble tragedia en Ruta 40: no podrá conducir por 10 años

Albardón: un motociclista evitó chocar con un caballo tras una brusca maniobra y sufrió una caída

Una funcionaria judicial chocó contra un auto estacionado en Rivadavia

Alarma por un importante incendio en la Planta Recicladora de Jáchal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Un sanjuanino denunció que le vendieron un auto en mal estado, reclamó la plata y lo amenazaron de muerte

Pachakamaq, el cóndor que fue rescatado y volvió a volar.
Historia

Quién es Pachakamaq, el cóndor sanjuanino que volvió a las altas cumbres

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Te Puede Interesar

Manuel Adorni defendió en el Congreso el esquema de prioridad a Vicuña sobre la línea de 500 kV y marcó la postura del Gobierno nacional frente al conflicto en San Juan.
Conflicto por la energía en San Juan

Adorni sobre la línea de 500 kV: si no hay capacidad, quien quiera ingresar deberá invertir

Por Elizabeth Pérez
Gonzalo Roberto Mondín, el sospechoso.
Violencia intrafamiliar

Después de tres meses de detención, liberaron a un sujeto de Chimbas que amenazó a las hijastras que pedían ver a su madre

Venta multimillonaria de Remax: en San Juan, una voz oficial tildó como espectacular la noticia y esperan crecer de la mano de la IA
Repercusiones

Venta multimillonaria de Remax: en San Juan, una voz oficial tildó como "espectacular" la noticia y esperan crecer de la mano de la IA

La CGT se movilizó con presencia sanjuanina en Buenos Aires
Por el Día del Trabajador

La CGT se movilizó con presencia sanjuanina en Buenos Aires

Por miedo, no lo denuncian: la frase que resume el peligroso prontuario de El Judas, acusado de matar a un hombre en Rawson
Impactante

"Por miedo, no lo denuncian": la frase que resume el peligroso prontuario de "El Judas", acusado de matar a un hombre en Rawson