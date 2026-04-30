Alarma por un importante incendio en la Planta Recicladora de Jáchal

Un incendio de importante magnitud causó alarma y demandó una intensa labor de los Bomberos en Jáchal. Ocurrió en la planta recicladora del departamento, donde el fuego comenzó durante la madrugada y se expandió rápidamente.
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Las llamas avanzaron rápidamente en el lugar ubicado en la localidad de La Puntilla, sobre Ruta 150.
Un incendio de importante magnitud causó alarma y demandó una intensa labor de los Bomberos en Jáchal. Ocurrió en la planta recicladora del departamento, donde el fuego comenzó durante la madrugada y se expandió rápidamente.
Según informó el medio Jáchal La Región, el incendio se inició alrededor de las 3:30 de este jueves. De inmediato, personal de Bomberos Voluntarios, junto con trabajadores del municipio, se acercó a la planta ubicada en la localidad de La Puntilla, sobre la Ruta 150, para intentar sofocarlo.
De acuerdo con los datos disponibles, a primera hora de la mañana el personal aún trabajaba en el lugar, terminando de combatir las llamas y removiendo el material afectado para evitar la reactivación del fuego.
Las autoridades esperan finalizar esas tareas para luego iniciar la investigación con el fin de determinar el origen del incendio.
Cabe recordar que el pasado domingo un voraz incendio generó alarma en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA), en Rivadavia, donde se trata la basura y los residuos de todo el Gran San Juan y alrededores.
Según trascendió, el fuego se originó en un sector donde se acumulaban cubiertas. Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del incendio y evitar su expansión hacia otras áreas del predio.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque sí hubo preocupación por el impacto ambiental y los daños materiales.
FUENTE: Jáchal La Región