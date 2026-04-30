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En plena madrugada

Alarma por un importante incendio en la Planta Recicladora de Jáchal

Las llamas avanzaron rápidamente en el lugar ubicado en la localidad de La Puntilla, sobre Ruta 150.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante incendio afectó la Planta Recicladora de Jáchal. Foto: Jáchal La Región

Un importante incendio afectó la Planta Recicladora de Jáchal. Foto: Jáchal La Región

Un incendio de importante magnitud causó alarma y demandó una intensa labor de los Bomberos en Jáchal. Ocurrió en la planta recicladora del departamento, donde el fuego comenzó durante la madrugada y se expandió rápidamente.

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Según informó el medio Jáchal La Región, el incendio se inició alrededor de las 3:30 de este jueves. De inmediato, personal de Bomberos Voluntarios, junto con trabajadores del municipio, se acercó a la planta ubicada en la localidad de La Puntilla, sobre la Ruta 150, para intentar sofocarlo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Un incendio de gran magnitud generó alarma en Jáchal durante la madrugada de este jueves. El fuego se desató en la planta recicladora de La Puntilla y se expandió rápidamente. Bomberos Voluntarios y personal municipal trabajaron intensamente para controlarlo, y durante la mañana aún continuaban las tareas para evitar que se reavive. Las autoridades investigarán el origen del siniestro una vez finalizados los trabajos. Cabe recordar que días atrás también se registró otro incendio importante en Rivadavia, lo que vuelve a encender la preocupación por este tipo de episodios. *Video: Jáchal La Región Más info en @tiempodesanjuan #incendio #jachal #plantarecicladora #tiempodesanjuan"
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De acuerdo con los datos disponibles, a primera hora de la mañana el personal aún trabajaba en el lugar, terminando de combatir las llamas y removiendo el material afectado para evitar la reactivación del fuego.

Las autoridades esperan finalizar esas tareas para luego iniciar la investigación con el fin de determinar el origen del incendio.

El antecedente en el Gran San Juan

Cabe recordar que el pasado domingo un voraz incendio generó alarma en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA), en Rivadavia, donde se trata la basura y los residuos de todo el Gran San Juan y alrededores.

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Según trascendió, el fuego se originó en un sector donde se acumulaban cubiertas. Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar para contener el avance del incendio y evitar su expansión hacia otras áreas del predio.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque sí hubo preocupación por el impacto ambiental y los daños materiales.

FUENTE: Jáchal La Región

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