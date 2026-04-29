Le pidieron la hora en una calle de Rawson, lo acuchillaron y le robaron el celular

Un hombre que cruzaba a pie por un barrio de Rawson fue interceptado por un ladrón, quien lo emboscó con la excusa de pedirle la hora y lo hirió de un cuchillazo para robarle el celular. El ataque ocurrió a la luz del día y la víctima sufrió una herida cortante que no fue de gravedad.

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De acuerdo a fuentes policiales, el episodio se registró el pasado 27 de abril, alrededor de las 18, en calle Frías antes de Dr. Ortega, Rawson. La víctima fue identificada como Ramón Cerezo , de 54 años y con domicilio en Rivadavia, agregaron.

Según su relato, el hombre caminaba por la zona cuando fue abordado por un sujeto desconocido que le pidió la hora. Al sacar su teléfono celular para responderle, el delincuente extrajo un arma blanca, le largó unos puntazos al cuerpo y alcanzó a herirlo en el abdomen. Después se constató que la lesión era superficial y la víctima prefirió no hacerse atender en el hospital.

Tras concretar el robo, el agresor se dio a la fuga en dirección al barrio La Estación. Intervino personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma blanca.