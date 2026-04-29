San Martín y Platense ya tienen día y sede para jugar la Copa Argentina

Hay fecha, hay cancha y solo resta conocer el horario. San Martín y Platense ya saben dónde y cuándo se jugarán el pase a octavos de la Copa Argentina: será el viernes 13 de junio en el Estadio Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires.

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El equipo del interino Alejandro Schiapparelli llega entonado a los 16avos. En 32avos despachó a Deportivo Madryn con un sólido 2-0 que le dio el boleto a esta instancia. Ahora le toca bailar con uno de Primera y que tiene a un ex verdinegro: el Platense de Matías Borgogno.

El arquero que supo defender los tres palos en el Pueblo Viejo, ahora estará enfrente, buscando dejar afuera al equipo que lo vio coronarse con el ascenso en el Gigante de Alberdi.

Para San Martín es la chance de seguir soñando y meter otro batacazo ante un rival de categoría y copero. Para Platense, la obligación de hacer valer la diferencia y no comerse un disgusto en Morón.

El Francisco Urbano, casa del Gallo, será terreno neutral para un duelo que promete. Dos hinchadas, 90 minutos y un lugar en octavos en juego.