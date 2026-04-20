Canchero y con pisadita incluida: así fue la presentación de 'Ardilla' Agüero, el pibe que llegó de Colón Junior y debutó en la primera de San Martín
Lautaro Agüero salió de la cantera Merengue y tuvo un fin de semana ideal en su primera presentación con la camiseta verdinegra. Un trabajo de hormiga, desequilibrante y distinto. Quién es el pibe que brilló en la calle Sargento Cabral y debutó en el interinato de Alejandro Schiapparelli.
El mundo San Martín está feliz. El sábado ganó 1-0 y consiguió una victoria más que importante en el redebut de Alejandro Schiapparelli, que asumió tras la salida de Ariel Martos. Más allá del triunfo que le cambia la cara al equipo y lo entona para lo que viene, el que estuvo en escena fue Lautaro Agüero, el pibe que llegó de Colón Juniors hace menos de un año y le tocó ser protagonista. El perfil del crack que la pisó y desequilibró a la defensa del Funebrero.
Su nombre es Lautaro Agüero, pero todos lo conocen como "Ardilla". Salió del corazón de Colón Junior y en julio de 2025 llegó el inesperado llamado para sumarse a San Martín. Era una de los tres joyitas que llevaron para Reserva, pero el jugador escaló más allá con su trabajo y consiguió vestir la camiseta del primer equipo en el ascenso.
Además de su recorrido en cancha de once, Lautaro también formó parte de los seleccionados sanjuaninos de fútbol playa y representó a la provincia en competencias con el equipo de la Liga Sanjuanina de Fútbol
La oportunidad para Agüero llegó el sábado pasado frente a Midland, cuando el Verdinegro del Gringo Schiapparelli recuperó la memoria y se impuso por la mínima. Al DT interino no le tembló el pulso para usarlo como carta en el último tramo del partido y este no decepcionó: ingresó a los 66 minutos por el Sebastián 'Pulpito' González, fue participativo, se animó, buscó y hasta tiró 'chiches'.
Finalmente, San Martín se trajo los tan necesitados tres puntos y el pibe sanjuanino firmó su debut con el primer equipo.