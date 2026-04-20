Saquearon la utilería de Unión de Villa Krause y piden ayuda para encontrar lo robado

La inseguridad volvió a pegar de lleno en la Escuelita de Fútbol de Unión. Durante la noche del domingo, sujetos desconocidos ingresaron a la sede del Fubet tras forzar una de las puertas y se llevaron una garrafa junto a distintos materiales deportivos esenciales para el desarrollo de las actividades.

El robo no solo implica una pérdida económica para la institución, sino que afecta directamente a los chicos que asisten a entrenar todos los días. Pelotas, elementos de práctica y recursos básicos que forman parte de la rutina fueron sustraídos, complicando el normal funcionamiento de la escuelita, un lugar que cumple un rol clave en la contención y formación de decenas de niños.

Desde el club expresaron su malestar por lo sucedido y apelaron a la solidaridad de los vecinos. Solicitan que, ante cualquier información o si alguien detecta la venta de elementos deportivos o una garrafa en condiciones sospechosas, se comuniquen de manera privada con la institución.

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