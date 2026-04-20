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Robo

Saquearon la utilería de Unión de Villa Krause y piden ayuda para encontrar lo robado

La Escuelita de Fútbol de Unión fue nuevamente víctima de la inseguridad. Desconocidos irrumpieron en la sede tras violentar el acceso principal. Se llevaron varios elementos deportivos indispensables para los entrenamientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

La inseguridad volvió a pegar de lleno en la Escuelita de Fútbol de Unión. Durante la noche del domingo, sujetos desconocidos ingresaron a la sede del Fubet tras forzar una de las puertas y se llevaron una garrafa junto a distintos materiales deportivos esenciales para el desarrollo de las actividades.

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El robo no solo implica una pérdida económica para la institución, sino que afecta directamente a los chicos que asisten a entrenar todos los días. Pelotas, elementos de práctica y recursos básicos que forman parte de la rutina fueron sustraídos, complicando el normal funcionamiento de la escuelita, un lugar que cumple un rol clave en la contención y formación de decenas de niños.

Desde el club expresaron su malestar por lo sucedido y apelaron a la solidaridad de los vecinos. Solicitan que, ante cualquier información o si alguien detecta la venta de elementos deportivos o una garrafa en condiciones sospechosas, se comuniquen de manera privada con la institución.

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