Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

La Peatonal sanjuanina sumó una nueva persiana baja. En las últimas horas quedó confirmado el cierre de la sucursal de Continente Calzados ubicada sobre Rivadavia, en pleno corazón comercial de la Capital. Se trata de un movimiento que llamó la atención por tratarse de una firma con presencia en distintos departamentos de la provincia y porque ocurre apenas un mes después de que otra histórica zapatería, Sáenz, anunciara el cierre de su local ubicado en la misma vereda .

Comercio Adiós a un clásico: cierra una de las sucursales más emblemáticas de Calzados Sáenz

Antecedentes Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Un fuerte indicio anticipaba el desenlace. A fines de mayo, la sucursal céntrica había lanzado una fuerte campaña de liquidación con descuentos de hasta el 50%, además de facilidades de pago con cuotas sin interés. La promoción estaba dirigida exclusivamente a ese local.

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A eso se sumó que, durante los últimos días, las publicaciones de la firma en redes sociales comenzaron a mencionar únicamente sus sucursales de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Caucete y Jáchal, sin hacer referencia al local de la Peatonal, que históricamente había sido uno de los puntos más visibles de la marca en la ciudad.

Actualmente, el inmueble se encuentra en alquiler. Actualmente, el inmueble se encuentra en alquiler.

Un antecedente que se remonta a los últimos años

No es la primera vez que Continente Calzados modifica su presencia en el centro sanjuanino. En julio de 2022, la empresa anunció el cierre de otra de sus sucursales céntricas, ubicada sobre calle Tucumán.

En aquel momento, desde el Sindicato Empleados de Comercio informaron que la medida no implicaba el cierre definitivo de la firma, sino el traslado de la actividad a un nuevo centro comercial en Rivadavia. La decisión, según se explicó entonces, respondía al incremento de los costos operativos, particularmente el alquiler del inmueble.

fba7d0bf-ecd1-45ce-b65d-ed00f4135a11 La ahora excasa de Continente, en la Peatonal.

La propia empresa sostuvo en un comunicado que el cambio obedecía a una cuestión de "costos y estrategia comercial", al tiempo que garantizaba la continuidad de los puestos de trabajo y apostaba por expandirse hacia otras zonas de la provincia.

La segunda zapatería que cierra en la misma cuadra

El caso de Continente Calzados adquiere una dimensión especial porque se produce apenas semanas después de que Sáenz iniciara una liquidación total por cierre en su sucursal de la Peatonal Rivadavia. La histórica firma, que ya había cerrado su emblemática casa central en 2019 y redujo progresivamente su presencia en el microcentro, colocó un cartel anunciando el remate de toda su mercadería para bajar definitivamente las persianas de ese punto de venta.

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De esta manera, en menos de un mes dos zapaterías dejaron de operar sobre la misma vereda de la principal arteria comercial de San Juan. De esta manera, en menos de un mes dos zapaterías dejaron de operar sobre la misma vereda de la principal arteria comercial de San Juan.

La explicación desde el sector comercial

Consultado por Tiempo de San Juan, el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, vinculó la situación con el contexto económico que atraviesa el comercio. "Es una consecuencia de la retracción económica. No se está vendiendo, sumado a los alquileres son elevados, hay fuerte presión impositiva y el pago de los sueldos. Muchas casas se achican para mantenerse", manifestó a este diario.

La reflexión coincide con otros diagnósticos que vienen realizando referentes del sector durante los últimos meses. La caída del consumo, el aumento de los costos fijos y los elevados valores de alquiler en zonas estratégicas del centro aparecen como factores recurrentes detrás de numerosos cierres y reestructuraciones comerciales.