viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

La sucursal de Continente Calzados ubicada sobre la Peatonal Rivadavia dejó de funcionar y ya no aparece entre los puntos de venta promocionados por la empresa. El cierre se suma al anunciado semanas atrás por Sáenz y en la misma cuadra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Peatonal sanjuanina sumó una nueva persiana baja. En las últimas horas quedó confirmado el cierre de la sucursal de Continente Calzados ubicada sobre Rivadavia, en pleno corazón comercial de la Capital. Se trata de un movimiento que llamó la atención por tratarse de una firma con presencia en distintos departamentos de la provincia y porque ocurre apenas un mes después de que otra histórica zapatería, Sáenz, anunciara el cierre de su local ubicado en la misma vereda.

Lee además
La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas
adios a un clasico: cierra una de las sucursales mas emblematicas de calzados saenz
Comercio

Adiós a un clásico: cierra una de las sucursales más emblemáticas de Calzados Sáenz

Un fuerte indicio anticipaba el desenlace. A fines de mayo, la sucursal céntrica había lanzado una fuerte campaña de liquidación con descuentos de hasta el 50%, además de facilidades de pago con cuotas sin interés. La promoción estaba dirigida exclusivamente a ese local.

Embed - Continente Calzados on Instagram: " Si estabas esperando el momento perfecto para renovar tus favoritos… ES AHORA. Mega liquidación exclusiva en nuestra sucursal del centro: Hasta 50% OFF 3 cuotas sin interés Y 6 con tus compras mayores a $200.000 Aceptamos efectivo, transferencia, débito y crédito. Aprovechá porque es hasta agotar stock."
View this post on Instagram

A eso se sumó que, durante los últimos días, las publicaciones de la firma en redes sociales comenzaron a mencionar únicamente sus sucursales de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Caucete y Jáchal, sin hacer referencia al local de la Peatonal, que históricamente había sido uno de los puntos más visibles de la marca en la ciudad.

Actualmente, el inmueble se encuentra en alquiler. Actualmente, el inmueble se encuentra en alquiler.

Un antecedente que se remonta a los últimos años

No es la primera vez que Continente Calzados modifica su presencia en el centro sanjuanino. En julio de 2022, la empresa anunció el cierre de otra de sus sucursales céntricas, ubicada sobre calle Tucumán.

En aquel momento, desde el Sindicato Empleados de Comercio informaron que la medida no implicaba el cierre definitivo de la firma, sino el traslado de la actividad a un nuevo centro comercial en Rivadavia. La decisión, según se explicó entonces, respondía al incremento de los costos operativos, particularmente el alquiler del inmueble.

fba7d0bf-ecd1-45ce-b65d-ed00f4135a11
La ahora excasa de Continente, en la Peatonal.

La ahora excasa de Continente, en la Peatonal.

La propia empresa sostuvo en un comunicado que el cambio obedecía a una cuestión de "costos y estrategia comercial", al tiempo que garantizaba la continuidad de los puestos de trabajo y apostaba por expandirse hacia otras zonas de la provincia.

La segunda zapatería que cierra en la misma cuadra

El caso de Continente Calzados adquiere una dimensión especial porque se produce apenas semanas después de que Sáenz iniciara una liquidación total por cierre en su sucursal de la Peatonal Rivadavia. La histórica firma, que ya había cerrado su emblemática casa central en 2019 y redujo progresivamente su presencia en el microcentro, colocó un cartel anunciando el remate de toda su mercadería para bajar definitivamente las persianas de ese punto de venta.

image

De esta manera, en menos de un mes dos zapaterías dejaron de operar sobre la misma vereda de la principal arteria comercial de San Juan. De esta manera, en menos de un mes dos zapaterías dejaron de operar sobre la misma vereda de la principal arteria comercial de San Juan.

La explicación desde el sector comercial

Consultado por Tiempo de San Juan, el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, vinculó la situación con el contexto económico que atraviesa el comercio. "Es una consecuencia de la retracción económica. No se está vendiendo, sumado a los alquileres son elevados, hay fuerte presión impositiva y el pago de los sueldos. Muchas casas se achican para mantenerse", manifestó a este diario.

La reflexión coincide con otros diagnósticos que vienen realizando referentes del sector durante los últimos meses. La caída del consumo, el aumento de los costos fijos y los elevados valores de alquiler en zonas estratégicas del centro aparecen como factores recurrentes detrás de numerosos cierres y reestructuraciones comerciales.

Temas
Seguí leyendo

El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

Derrumbe del bitcoin: cae por séptimo día consecutivo y arrastra a las principales criptomonedas

Furor en San Juan por las motos de media y alta gama: qué hay detrás del crecimiento del sector

El dólar oficial retrocedió por primera vez en la semana

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

El FMI dijo que la proyección para Argentina es "alentadora" y destacó la compra de dólares

Vuelven a subir las acciones y los bonos argentinos y retrocede el riesgo país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Mercado

Furor en San Juan por las motos de media y alta gama: qué hay detrás del crecimiento del sector

Por Guillermo Alamino

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan
Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Te Puede Interesar

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock
La cultura, de luto

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

El vino sanjuanino viajará a granel para ser enlatado y comercializado en el mercado norteamericano. Antigua Bodega concretó su primera exportación directa de Pinot Grigio a Estados Unidos. 
Nuevos horizontes

El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local
Lo atraparon

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local