River busca un amistoso estelar: Barcelona podría visitar el Monumental

Mientras River avanza en la reestructuración de su plantel y planifica la próxima temporada, una noticia surgida desde España comenzó a generar expectativa entre los hinchas: el Millonario tendría intenciones de disputar un amistoso internacional frente al Barcelona en el estadio Monumental.

De acuerdo con medios catalanes, la dirigencia riverplatense envió una invitación formal al conjunto blaugrana para jugar un partido de preparación a comienzos de agosto, una fecha que encajaría en la planificación de ambos clubes.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet realizará su pretemporada en Alicante, España, entre el 21 de junio y el 5 de agosto, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al segundo semestre del año. En paralelo, Barcelona también ajusta detalles de su preparación para la temporada europea y analiza distintos compromisos amistosos antes del inicio de LaLiga.

La posibilidad tomó fuerza debido a que el club español decidió reducir sus tradicionales giras comerciales por Estados Unidos y Asia a raíz del exigente calendario que dejó el Mundial 2026. Por eso, el plantel conducido por Hansi Flick concentrará parte de su preparación en Inglaterra, donde ya tiene confirmado un amistoso frente al Birmingham City.

En ese contexto, la propuesta de River aparece como una alternativa atractiva para cerrar la puesta a punto antes del arranque oficial de la competencia en España.

De concretarse, el encuentro tendría un valor especial. Sería la primera visita del Barcelona a la Argentina desde 1964, cuando participó de la Copa Confraternidad Iberoamericana y enfrentó a varios equipos sudamericanos, entre ellos River.

Además, el amistoso permitiría revivir un cruce que tiene un antecedente reciente en la memoria de los hinchas. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes 2015, cuando el conjunto español se impuso por 3 a 0 en Japón con goles de Lionel Messi y Luis Suárez.

Por ahora no existe una confirmación oficial de ninguna de las partes, pero la posibilidad ya comenzó a ilusionar a los fanáticos millonarios, que sueñan con ver a uno de los gigantes de Europa nuevamente en Núñez.

Fuente: Olé