viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Duelo de gigantes

River busca un amistoso estelar: Barcelona podría visitar el Monumental

Según medios españoles, el club catalán recibió una invitación para enfrentar al Millonario en agosto. El partido serviría como preparación para ambos equipos y significaría el regreso del Barça a la Argentina después de más de 60 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
T8-Gp5fUI_1290x650__1

Mientras River avanza en la reestructuración de su plantel y planifica la próxima temporada, una noticia surgida desde España comenzó a generar expectativa entre los hinchas: el Millonario tendría intenciones de disputar un amistoso internacional frente al Barcelona en el estadio Monumental.

Lee además
Franco Colapinto impactó contra un muro durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, aunque el Alpine no sufrió daños importantes.
Fórmula 1

Video: así fue el accidente de Colapinto contra el muro en Mónaco
las 10 reglas nuevas que debutaran en el mundial 2026
Atención

Las 10 reglas nuevas que debutarán en el Mundial 2026

De acuerdo con medios catalanes, la dirigencia riverplatense envió una invitación formal al conjunto blaugrana para jugar un partido de preparación a comienzos de agosto, una fecha que encajaría en la planificación de ambos clubes.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet realizará su pretemporada en Alicante, España, entre el 21 de junio y el 5 de agosto, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al segundo semestre del año. En paralelo, Barcelona también ajusta detalles de su preparación para la temporada europea y analiza distintos compromisos amistosos antes del inicio de LaLiga.

La posibilidad tomó fuerza debido a que el club español decidió reducir sus tradicionales giras comerciales por Estados Unidos y Asia a raíz del exigente calendario que dejó el Mundial 2026. Por eso, el plantel conducido por Hansi Flick concentrará parte de su preparación en Inglaterra, donde ya tiene confirmado un amistoso frente al Birmingham City.

En ese contexto, la propuesta de River aparece como una alternativa atractiva para cerrar la puesta a punto antes del arranque oficial de la competencia en España.

De concretarse, el encuentro tendría un valor especial. Sería la primera visita del Barcelona a la Argentina desde 1964, cuando participó de la Copa Confraternidad Iberoamericana y enfrentó a varios equipos sudamericanos, entre ellos River.

Además, el amistoso permitiría revivir un cruce que tiene un antecedente reciente en la memoria de los hinchas. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la final del Mundial de Clubes 2015, cuando el conjunto español se impuso por 3 a 0 en Japón con goles de Lionel Messi y Luis Suárez.

Por ahora no existe una confirmación oficial de ninguna de las partes, pero la posibilidad ya comenzó a ilusionar a los fanáticos millonarios, que sueñan con ver a uno de los gigantes de Europa nuevamente en Núñez.

Fuente: Olé

Seguí leyendo

¡Bien de bien! Mirá la brutal presentación de la lista de la selección uruguaya, con un Bielsa impecable

¿Maldición? Por qué no es una buena noticia que Argentina vuelva a ser 1° en el ranking FIFA

River repatria a otro campeón del mundo, y le dice a tres figuras que se busquen club

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Cami Mayan fue eliminada del documental de La Scaloneta

Urquiza-Sparta de Villa María se verán las caras en la calle Cortínez por playoffs de la Liga Federal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo, seleccion argentina: habla scaloni y toda la previa del amistoso ante honduras
Minuto a minuto

EN VIVO, Selección Argentina: habla Scaloni y toda la previa del amistoso ante Honduras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan
Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Te Puede Interesar

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

El vino sanjuanino viajará a granel para ser enlatado y comercializado en el mercado norteamericano. Antigua Bodega concretó su primera exportación directa de Pinot Grigio a Estados Unidos. 
Nuevos horizontes

El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock
La cultura, de luto

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

Concepción: condenan a un hombre por acuchillar a su novia y descubren que ya la había atropellado el año pasado
Tribunales

Concepción: condenan a un hombre por acuchillar a su novia y descubren que ya la había atropellado el año pasado