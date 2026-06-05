Escándalo en El Globo: comunicado, actividades normales y la banca de sus hinchas

Luego del fuerte cruce público que hizo Manuel Alcaraz y que expuso la interna familiar en la conducción de El Globo , Personería Jurídica decidió tomar cartas en el asunto e intervenir la institución . Ante estos hechos, el club salió a comunicar oficialmente que las actividades deportivas continuarán desarrollándose sin modificaciones. El posteo que hicieron en redes y la banca de sus hinchas.

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A través de un comunicado difundido en las últimas horas, las autoridades remarcaron que la intervención no afectará el funcionamiento cotidiano de la entidad y buscaron transmitir tranquilidad a los socios, deportistas y familias que forman parte de la institución.

"Como es de público conocimiento, la institución se encuentra en proceso de intervención, es por ello que queremos comunicar que las actividades deportivas continúan con total normalidad", expresa el escrito difundido por el club.

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El mensaje llega en medio de un contexto de alta tensión institucional, luego de que el ex presidente Manuel Alcaraz denunciara ante la Justicia la presunta falsificación de su firma en una asamblea que derivó en la actual conducción encabezada por su hija, Natacha Alcaraz. La presentación judicial motivó actuaciones que terminaron con la intervención de la entidad.

Mientras se espera que el interventor designado, Rodolfo Bravo, avance en la normalización administrativa del club y en la convocatoria a nuevas elecciones, desde El Globo hicieron hincapié en que las actividades deportivas seguirán desarrollándose con normalidad.

De esta manera, más allá del conflicto que atraviesa la conducción de la entidad, los hinchas salieron a bancar.

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