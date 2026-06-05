viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crisis institucional

Escándalo en El Globo: comunicado, actividades normales y la banca de sus hinchas

Tras el conflicto institucional que derivó en la intervención del club, la dirigencia difundió un comunicado para llevar tranquilidad a socios, deportistas y familias. El posteo de redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego del fuerte cruce público que hizo Manuel Alcaraz y que expuso la interna familiar en la conducción de El Globo, Personería Jurídica decidió tomar cartas en el asunto e intervenir la institución. Ante estos hechos, el club salió a comunicar oficialmente que las actividades deportivas continuarán desarrollándose sin modificaciones. El posteo que hicieron en redes y la banca de sus hinchas.

Lee además
guerra familiar, intervencion y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
En llamas

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino
banderas en tu corazon: el sentido homenaje de desamparados al indio solari
Tras su muerte

"Banderas en tu corazón": el sentido homenaje de Desamparados al Indio Solari

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, las autoridades remarcaron que la intervención no afectará el funcionamiento cotidiano de la entidad y buscaron transmitir tranquilidad a los socios, deportistas y familias que forman parte de la institución.

"Como es de público conocimiento, la institución se encuentra en proceso de intervención, es por ello que queremos comunicar que las actividades deportivas continúan con total normalidad", expresa el escrito difundido por el club.

image

El mensaje llega en medio de un contexto de alta tensión institucional, luego de que el ex presidente Manuel Alcaraz denunciara ante la Justicia la presunta falsificación de su firma en una asamblea que derivó en la actual conducción encabezada por su hija, Natacha Alcaraz. La presentación judicial motivó actuaciones que terminaron con la intervención de la entidad.

Mientras se espera que el interventor designado, Rodolfo Bravo, avance en la normalización administrativa del club y en la convocatoria a nuevas elecciones, desde El Globo hicieron hincapié en que las actividades deportivas seguirán desarrollándose con normalidad.

De esta manera, más allá del conflicto que atraviesa la conducción de la entidad, los hinchas salieron a bancar.

Captura de pantalla 2026-06-05 162547

Captura de pantalla 2026-06-05 162559

Seguí leyendo

Video: así fue el accidente de Colapinto contra el muro en Mónaco

River busca un amistoso estelar: Barcelona podría visitar el Monumental

Las 10 reglas nuevas que debutarán en el Mundial 2026

¡Bien de bien! Mirá la brutal presentación de la lista de la selección uruguaya, con un Bielsa impecable

¿Maldición? Por qué no es una buena noticia que Argentina vuelva a ser 1° en el ranking FIFA

River repatria a otro campeón del mundo, y le dice a tres figuras que se busquen club

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo, seleccion argentina: habla scaloni y toda la previa del amistoso ante honduras
Minuto a minuto

EN VIVO, Selección Argentina: habla Scaloni y toda la previa del amistoso ante Honduras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Interior del Camping de UDAP en Rivadavia.
Rivadavia

Podaba árboles en el camping de UDAP, se cayó y ahora se encuentra en coma luchando por su vida

Te Puede Interesar

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia
Puesta a prueba

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia

Por Bautista Lencinas
En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: Hay mucha oferta falsa en redes sociales
Escenario

En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: "Hay mucha oferta falsa en redes sociales"

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia
Disputa

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari
Pericia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo