Las 10 reglas nuevas que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo será histórico por reunir a 48 selecciones y disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—. También marcará el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias que buscan transformar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y darle más protagonismo al tiempo efectivo de competencia.

Mundial 2026 El nuevo video de la Selección argentina que volvió a emocionar a los hinchas

Mundial 2026 Ni Argentina ni Brasil: la selección que una supercomputadora ve campeona del Mundial

Impulsadas por la International Football Association Board (IFAB) y respaldadas por FIFA, estas son las 10 reglas que debutarán en la próxima Copa del Mundo:

1- Los arqueros tendrán solo ocho segundos para sacar

Cuando un guardameta controle el balón con las manos, dispondrá de un máximo de ocho segundos para ponerlo en juego. Si supera ese límite, el árbitro otorgará un tiro de esquina al equipo rival.

2- Saques de banda más rápidos

Los futbolistas tendrán apenas cinco segundos para ejecutar un saque de banda una vez que la pelota esté lista. Si se exceden, la posesión pasará automáticamente al adversario.

3- Menos demora en los saques de meta

La misma cuenta regresiva de cinco segundos se aplicará en los saques de arco. Si el equipo demora la reanudación, el rival será beneficiado con un córner.

4- Fin de los cambios eternos

El jugador sustituido deberá abandonar el campo en un máximo de diez segundos. Si retrasa su salida de manera deliberada, el reemplazante tendrá que esperar un minuto fuera de la cancha antes de ingresar.

5- Las asistencias médicas tendrán costo deportivo

Salvo en casos de lesiones graves o golpes en la cabeza, cualquier futbolista atendido dentro del terreno de juego deberá permanecer un minuto fuera antes de volver a participar.

6- El VAR podrá corregir errores de identificación

La tecnología tendrá facultades para intervenir cuando un árbitro sancione al jugador equivocado o existan errores relacionados con tarjetas y expulsiones.

7- Más control sobre las segundas amarillas

El videoarbitraje también podrá colaborar en determinadas situaciones vinculadas a segundas amonestaciones que deriven en expulsiones.

8- El VAR llegará a las jugadas de pelota parada

Será una de las grandes novedades. El sistema podrá revisar infracciones ocurridas antes de la ejecución de córners o tiros libres cuando esas acciones influyan directamente en un gol, un penal o una sanción disciplinaria.

9- Comunicación pública de las decisiones arbitrales

Tras una revisión en el monitor, el árbitro podrá explicar su fallo a través de los sistemas de audio y video del estadio para que jugadores e hinchas comprendan mejor la decisión.

10- Tolerancia cero contra la discriminación y las protestas antideportivas

FIFA endurecerá las sanciones por actos racistas, xenófobos u homofóbicos, además de castigar con mayor severidad las protestas colectivas que busquen presionar al árbitro o retrasar la reanudación del juego.

Con estas modificaciones, la FIFA busca que el Mundial 2026 sea el punto de partida de una nueva etapa para el fútbol, con más minutos de acción, menos especulación y un arbitraje apoyado cada vez más en la tecnología.

Fuente: Infobae