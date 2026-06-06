Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial con la Selección argentina

Leonardo Balerdi quedó afuera del Mundial 2026 tras sufrir un desgarro durante un entrenamiento de la Selección argentina.

La Selección argentina recibió una noticia que nadie quería escuchar a pocos días del debut en el Mundial 2026. Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedó desafectado de la lista de convocados , por lo que no podrá disputar la Copa del Mundo.

Mundial 2026 Ni Argentina ni Brasil: la selección que una supercomputadora ve campeona del Mundial

Atención Las 10 reglas nuevas que debutarán en el Mundial 2026

La lesión se produjo durante el último entrenamiento realizado antes del amistoso frente a Honduras. El defensor no pudo completar la práctica y los estudios médicos posteriores confirmaron que los tiempos de recuperación son incompatibles con la competencia mundialista.

La lesión que dejó afuera a Balerdi

El zaguero del Olympique de Marsella había encendido las alarmas el viernes al retirarse con molestias físicas. Horas después, los exámenes médicos determinaron que sufrió un desgarro muscular que demandará alrededor de tres semanas de recuperación.

Ese plazo lo dejaba prácticamente sin posibilidades de participar en la fase inicial del torneo. En el mejor de los escenarios, recién podría haber estado disponible para el partido ante Jordania, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos.

Ante esa situación, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tomó la decisión de excluirlo de la nómina definitiva.

Un golpe para la defensa argentina

La baja representa un contratiempo importante para la Selección argentina, que busca llegar al debut del próximo 16 de junio ante Argelia sin más problemas físicos.

Balerdi venía ganando terreno en las convocatorias y aparecía como una alternativa importante para la zaga central, especialmente ante la necesidad de administrar cargas y el estado físico de algunos futbolistas que arrastraron molestias durante la temporada.

El exdefensor de Boca atraviesa además uno de los mejores momentos de su carrera, luego de consolidarse en el fútbol francés y sumar cada vez más protagonismo con la camiseta albiceleste.

Quién puede reemplazar a Balerdi

Ahora la atención está puesta en la decisión que deberá tomar Scaloni para cubrir la vacante.

El reglamento del Mundial permite realizar reemplazos por lesión antes del debut y el nuevo convocado deberá salir de la prelista de 55 futbolistas presentada previamente por la Asociación del Fútbol Argentino.

Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades figuran Marcos Senesi, Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, aunque por el momento no existe una confirmación oficial.

Los números de Balerdi en la Selección

El defensor de 27 años acumulaba 11 partidos con la Selección argentina y había sido titular en encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Perú, Chile y Ecuador.

Su presencia en la lista definitiva para el Mundial representaba la consolidación de un proceso de crecimiento dentro del ciclo de Scaloni.

Sin embargo, una lesión muscular en el peor momento terminó frustrando el sueño de disputar su primera Copa del Mundo.

FUENTE: Agencia NA