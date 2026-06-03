Ni Argentina ni Brasil: la selección que una supercomputadora ve campeona del Mundial

Una supercomputadora realizó 10.000 simulaciones del Mundial 2026 y ubicó a España como la principal candidata al título.

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , una predicción elaborada por una supercomputadora llamó la atención de los fanáticos del fútbol. El modelo estadístico desarrollado por Opta simuló 10.000 veces el torneo y concluyó que España es la selección con mayores probabilidades de consagrarse campeona. La Selección Argentina , actual defensora del título, aparece entre las principales candidatas, aunque fuera del primer puesto.

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Según el estudio, España lidera las proyecciones con un 16,1% de probabilidades de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Detrás aparecen Francia, con un 13%, e Inglaterra, con un 11,2%, mientras que Argentina ocupa el cuarto lugar del ranking con un 10,4%.

Pese a no encabezar la lista, la Selección Argentina figura entre los equipos con mayores posibilidades de avanzar a las instancias decisivas del torneo.

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El informe señala que la Albiceleste tiene más del 45% de probabilidades de alcanzar los cuartos de final, más del 30% de llegar a semifinales y más del 18% de disputar la final.

Estas cifras mantienen al equipo dirigido por Lionel Scaloni dentro del grupo de máximos aspirantes a defender el título obtenido en Qatar 2022.

La proyección también refleja la fortaleza que Argentina mostró durante las Eliminatorias y en los últimos grandes torneos internacionales.

La principal sorpresa del informe es la posición de España, que aparece como la selección con mayores chances de consagrarse campeona.

El combinado europeo conquistó su único Mundial en Sudáfrica 2010 y llega a esta edición respaldado por una generación joven que se consolidó en los últimos años.

De acuerdo con las simulaciones de Opta, los españoles superan incluso a Francia e Inglaterra, dos equipos que también aparecen entre los principales candidatos al título.

La selección ibérica debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde en el Grupo H.

Otro dato que llamó la atención es la posición de Brasil, históricamente uno de los máximos favoritos en cada Copa del Mundo.

La Verdeamarela aparece sexta en las proyecciones con apenas un 6,6% de probabilidades de quedarse con el campeonato.

La caída resulta significativa si se tiene en cuenta que el mismo sistema estadístico había ubicado a Brasil como principal candidato antes del Mundial de Qatar 2022.

Por delante de los brasileños también figura Portugal, que cuenta con un 7% de posibilidades de conquistar el trofeo.

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El estudio fue realizado por Opta Analysts, una empresa especializada en estadísticas deportivas y análisis predictivos.

Para llegar a sus conclusiones, la supercomputadora ejecutó aproximadamente 10.000 simulaciones completas del Mundial 2026, evaluando rendimiento histórico, actualidad de los equipos, resultados recientes y distintos escenarios posibles.

Según el informe, en el 35,9% de las simulaciones el campeón resultó ser un país que nunca ganó una Copa del Mundo.

La compañía recordó además algunos antecedentes exitosos de sus modelos, aunque también reconoció errores en predicciones anteriores.

Los favoritos a ganar el Mundial 2026

Las probabilidades de título según la última actualización de Opta son las siguientes:

España: 16,1%

Francia: 13%

Inglaterra: 11,2%

Argentina: 10,4%

Portugal: 7%

Brasil: 6,6%

Alemania: 5,1%

Países Bajos: 3,6%

Noruega: 3,5%

Bélgica: 2,4%

Más atrás aparecen selecciones como Colombia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Croacia, Ecuador, Japón, Estados Unidos, Senegal y México.

Camino de Argentina

La Selección Argentina iniciará su camino mundialista el próximo 17 de junio dentro del Grupo J.

El equipo nacional compartirá la zona con Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de avanzar como líder y comenzar la defensa del título conquistado en Qatar.

Mientras la cuenta regresiva avanza, las predicciones alimentan el debate entre los hinchas. Aunque la supercomputadora no ubica a Argentina en el primer puesto, sí la mantiene entre las grandes candidatas a pelear nuevamente por la gloria mundial.

FUENTE: Infobae