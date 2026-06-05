Podaba árboles en el camping de UDAP, se cayó y ahora se encuentra en coma luchando por su vida

Un grave accidente laboral ocurrió en Rivadavia el pasado miércoles al mediodía. Un hombre de 30 años se encuentra internado en estado crítico y en coma en el Hospital Rawson, luego de caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba tareas de poda en el interior del camping del gremio docente UDAP.

El hecho se registró a las 11:50 horas en el predio ubicado sobre calle Pellegrini. Según fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la situación, lo que motivó el inmediato despliegue policial.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre, de 27 años y relató que se encontraba trabajando junto a la víctima, identificada como Jonathan Alexis Cortez (30), con domicilio en el barrio Valle Grande. Por razones que aún son materia de investigación, Cortez perdió el equilibrio y cayó al vacío desde lo alto de un árbol.

Los investigadores de la UFI Delitos Especiales, causa que recayó en manos de Victoria Martín e Iván Grassi, manejan la hipótesis de que se trataba de un trabajo de carácter particular. Hasta el momento, se sospecha que el operario no pertenecería a la planta del municipio ni al personal formal del camping de UDAP, un detalle que será clave para determinar las responsabilidades civiles y legales del caso.

El dato: En el momento inmediatamente posterior a la caída, el operario se encontraba consciente, presentando a simple vista una herida cortante profunda en el cuero cabelludo y en la zona de la oreja. Sin embargo, su cuadro clínico empeoró drásticamente al ingresar al nosocomio.

Estado crítico y pronóstico reservado

Una ambulancia de emergencias médicas trasladó de urgencia a Cortez al Hospital Rawson. Con el correr de las horas, las lesiones internas evidenciaron una gravedad extrema, lo que obligó a los profesionales de la salud a someterlo a diferentes intervenciones quirúrgicas. Actualmente, el joven se encuentra en coma, asistido mecánicamente y luchando por su vida.